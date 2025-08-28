रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कोरिया के दौरे पर हैं. गुरुवार को दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में आयोजित छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम में शामिल हुए. सीएम ने कोरिया इंटरनेशनल ट्रेड एसोसिएशन और निवेशकों के समक्ष छत्तीसगढ़ में निवेश की संभावनाओं की विस्तार से जानकारी निवेशकों को दी. सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ अपनी प्रो-एक्टिव और विकासोन्मुख औद्योगिक नीति 2024 – 30 पर काम कर रही है. सीएम ने कहा हम अपने प्रदेश की प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों और प्रशिक्षित जनशक्ति के बल पर वैश्विक निवेश और औद्योगिक सहयोग के लिए पूरी तरह से तैयार हैं.

सियोल में छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट प्रोग्राम: मुख्यमंत्री साय ने कहा कि कोरियाई ब्रांड हर भारतीय घर का हिस्सा हैं. एलजी, सैमसंग, हुंडई जैसी कंपनियां गांव-गांव तक पहुंच चुकी हैं. छत्तीसगढ़ में प्रचुर मात्रा में जल, ऊर्जा, लौह अयस्क और स्टील और बेहतरीन कनेक्टिविटी उपलब्ध है. ये संसाधन दक्षिण कोरियाई निवेशकों के लिए अवसरों के नए द्वार खोलते हैं.

छत्तीसगढ़ में सिंगल विंडो क्लीयरेंस (ETV Bharat)

छत्तीसगढ़ में सिंगल-विंडो क्लीयरेंस: मुख्यमंत्री ने निवेशकों को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार सिंगल विंडो क्लीयरेंस, व्यवसाय सुगमता और उद्योग-अनुकूल नीतियों के माध्यम से प्रत्येक निवेशक को हर स्तर पर सहयोग प्रदान करेगी. सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ में आज खनिज, ऊर्जा, इस्पात, खाद्य प्रसंस्करण, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और आईटी-स्टार्टअप्स जैसे क्षेत्रों में वैश्विक निवेश का बेहतर मौका है. हम निवेशकों का स्वागत करने के लिए तैयार हैं.

छत्तीसगढ़ का विकास मॉडल: साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ का विकास मॉडल केवल औद्योगिक प्रगति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह युवाओं को रोजगार, महिलाओं को आत्मनिर्भर और किसानों को उपज का बेहतर मूल्य दिलाने पर केंद्रित है. सीएम ने कहा कि औद्योगिक निवेश के साथ-साथ सामाजिक सशक्तिकरण भी हमारी प्राथमिकता है.

सियोल में मुलाक़ात: मुख्यमंत्री ने भारत के राजदूत अमित कुमार से भारतीय दूतावास, सियोल में मुलाक़ात कर छत्तीसगढ़ में निवेश संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की. साय ने कहा कि हमने स्टील और खनिज से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और फूड प्रोसेसिंग तक, मजबूत द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी की संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया .

दक्षिण कोरिया और छत्तीसगढ़ के बीच सांस्कृतिक एवं कारोबारी रिश्ते: मुख्यमंत्री साय ने दक्षिण कोरिया और छत्तीसगढ़ के बीच सांस्कृतिक एवं कारोबारी रिश्तों की चर्चा करते हुए कहा कि इन साझेदारियों से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, अनुसंधान और इनोवेशन के क्षेत्र में उच्च मूल्य और रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ेंगे सीएम ने कोरियाई निवेशकों से आग्रह किया कि वे छत्तीसगढ़ को अपने नए औद्योगिक निवेश स्थल के रूप में चुनें और साझा समृद्धि की इस यात्रा का हिस्सा बनें.