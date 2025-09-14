ETV Bharat / state

रोजगार देने वाले उद्योगों को सरकार देगी बढ़ावा, सरगुजा में भी होगा इन्वेस्टर समिट: लखनलाल देवांगन

छत्तीसगढ़ के उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने मनेंद्रगढ़ का दौरा किया. यहां उन्होंने कई ऐलान किए हैं.

LAKHAN LAL DEVANGAN
उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 14, 2025 at 8:46 PM IST

3 Min Read
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: बस्तर में इन्वेस्टर समिट के बाद अब जल्द ही सरगुजा मे इन्वेस्टर समिट होगा. इस बात का ऐलान रविवार को उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने किया. वे मनेंद्रगढ़ के दौरे पर पहुंचे थे. मंत्री बनने के बाद पहली बार चिरमिरी पहुंचे लखनलाल देवांगन का लाहाड़ी दादू चौक में भाजपा मंडल और जिला पदाधिकारियों ने भव्य स्वागत किया. फूल-मालाओं से स्वागत के दौरान कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला. लखन लाल देवांगन के साथ स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी मौजूद रहे.

सरगुजा में होगा इन्वेस्टर समिट: मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि सायसरकार प्रदेश के हर संभाग में उद्योगों को स्थापित करने की दिशा में काम कर रही है. हाल ही में रायपुर और जगदलपुर में निवेशक सम्मेलन आयोजित किए गए हैं और जल्द ही सरगुजा संभाग में भी इन्वेस्टर समिट होगा. उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र की औद्योगिक संभावनाओं को देखते हुए यहां भी निवेश के अवसर बनाए जाएंगे.

उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन का चिरमिरी दौरा (ETV BHARAT)

"उद्योगों को दिया जाएगा बढ़ावा": लखनलाल देवांगन ने कहा कि छत्तीसगढ़ के सबसे पिछड़े इलाके में उद्योग लगाने वालों को विशेष सहूलियत दी जाएगी. अति पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग लगाने पर 10 प्रतिशत की एक्स्ट्रा सब्सिडी दी जाएगी. अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के उद्यमियों को मात्र एक रुपये में जमीन उपलब्ध कराने का प्रावधान है.

1000 से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने वाले बड़े उद्योगों को भी अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलेगा. सरकार की सोच है कि पूरे प्रदेश में अधिक से अधिक उद्योग स्थापित हों और स्थानीय लोगों को रोजगार का अवसर मिल सके. चिरमिरी में विस्थापन और पलायन बड़ी समस्या है. उद्योग विभाग की योजनाओं के जरिए इस समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा ताकि युवाओं को रोजगार के लिए बाहर न जाना पड़े- लखन लाल देवांगन, उद्योग मंत्री, छत्तीसगढ़

शराब की तस्करी पर कड़ी कार्रवाई: जब उद्योग और आबकारी मंत्री लखन लाल देवांगन से अवैध शराब की तस्करी पर सवाल किया गया तो उन्होंने इस पर सख्त एक्शन की बात कही है. उन्होंने कहा कि आबकारी विभाग पर हमने राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक की है. उसमें साफ निर्देश दिए गए हैं कि बाहर से आने वाली अवैध शराब पर सख्त कार्रवाई की जाए. मिलावटी शराब को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. अगर ऐसी कोई शिकायत मिलती है तो विभाग तत्काल कार्रवाई करेगा.

उद्योग और आबकारी मंत्री ने कहा कि चिरमिरी में आबकारी विभाग की शाखा खोलने पर विचार किया जाएगा. सरगुजा संभाग में निवेश को लेकर एक बड़ा सम्मेलन आयोजित किया जाएगा.

