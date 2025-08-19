बलौदाबाजार: छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार स्कूली बच्चों को पोषण और सुरक्षा की गारंटी देती है. इसके विपरीत छत्तीसगढ़ के कई स्कूलों में हकीकत कुछ और है.बलौदाबाजार के सरकारी स्कूल में मासूम बच्चों की थाली में कुत्ते का जूठा खाना परोस दिया गया. यह चौंकाने वाली घटना बलौदाबाजार जिले के पलारी ब्लॉक स्थित लच्छनपुर मिडिल स्कूल में सामने आई थी.अब इस पूरे मामले पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए प्रभावित छात्रों को मुआवजा देने का आदेश दिया है.

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का सख्त रुख: हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई की. इस सुनवाई में कोर्ट ने कलेक्टर के प्रतिवेदन और शिक्षा विभाग की कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े किए. कोर्ट के सामने पेश किए गए शपथ पत्र में बताया गया कि स्कूल के प्रभारी प्रधानपाठक और एक शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है.

पलारी विकासखंड के लच्छनपुर स्कूल में बच्चों को कुत्ते का जूठा भोजन परोसे जाने के मामले में आज बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने आदेशित किया है कि जिन 84 बच्चों ने भोजन किया और जिन्हें एंटी-रेबीज इंजेक्शन लगाया गया, उन सभी को 25-25 हजार रुपये मुआवजा दिया जाए- राकेश शर्मा, प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी, बलौदाबाजार

28 जुलाई की घटना: जांच में सामने आया कि 28 जुलाई को रसोइयों ने स्कूल के लिए मध्यान्ह भोजन तैयार किया था. तभी एक आवारा कुत्ता उस भोजन को खा गया. इसके बावजूद रसोइया और प्रभारी प्रधान पाठक ने जानबूझकर वही खाना बच्चों को परोस दिया. इतना ही नहीं, घटना को दबाने की भी कोशिश की गई.खाना खाने के बाद 84 बच्चों को गुपचुप तरीके से एंटी-रेबीज का टीका भी लगवाया गया. इस पर पर्दा डालने के लिए पूरा सिस्टम जुटा रहा, लेकिन मामला दब न सका.

ETV भारत की रिपोर्टिंग ने घटना का खुलासा किया: घटना को ETV भारत ने प्रमुखता से उजागर किया. 2 अगस्त को जब यह खबर प्रकाशित हुई, तो प्रशासन की नींद टूटी. कलेक्टर दीपक सोनी ने तत्काल जांच के आदेश दिए. प्रारंभिक जांच में बच्चों और ग्रामीणों की शिकायत सही पाई गई। इसके बाद जिम्मेदारों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू हुई.

4 अगस्त को हुई कार्रवाई: जांच में दोषी पाए गए जय लक्ष्मी स्व-सहायता समूह को मध्यान्ह भोजन संचालन से तुरंत हटा दिया गया. अब भोजन की जिम्मेदारी सीधे स्कूल प्रमुख को सौंपी गई.

5 अगस्त को प्रशासन ने की दूसरी बड़ी कार्रवाई: ईटीवी भारत की रिपोर्ट के बाद 5 अगस्त को प्रशासन ने दूसरी कार्रवाई की. कलेक्टर के प्रस्ताव पर शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की. उस स्कूल से जुड़े शिक्षकों पर एक्शन हुआ.

नेतराम गिरी, प्रधान पाठक: निलंबित किए गए एलबी वेद प्रकाश पटेल: शिक्षक , निलंबित किए गए रविलाल साहू, शिक्षक , एक वेतन वृद्धि रोकी गई नेमीचंद बघेल, शिक्षक , एक वेतनवृद्धि रोकी गई नामप्यारी ध्रुव, शिक्षिका , एक वेतन वृद्धि रोकी गई इन सभी को विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, सिमगा में अटैच किया गया

6 अगस्त को हुई तीसरी कार्रवाई: इस केस में 6 अगस्त को तीसरी कार्रवाई हुई. संकुल समन्वयक योगेश कुमार पटेल ने घटना की सूचना समय पर अधिकारियों को नहीं दी. इसे कर्तव्य में घोर लापरवाही माना गया और उन्हें भी तत्काल निलंबित कर विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, कसडोल में अटैच कर दिया गया.

हाईकोर्ट तक पहुंची गूंज: ETV भारत की रिपोर्टिंग ने इस मामले को स्थानीय स्तर से उठाकर हाईकोर्ट तक पहुंचाया. न्यायालय ने न केवल मुआवजे का आदेश दिया, बल्कि शिक्षा व्यवस्था की निगरानी और जवाबदेही पर भी गंभीर चिंता जताई.

शिक्षा व्यवस्था में सुधार की जरूरत: प्रशासनिक कार्रवाई से साफ है कि दोषियों को बख्शा नहीं गया। लेकिन यह मामला यह भी बताता है कि पूरा सिस्टम घटना को दबाने में जुटा था. अगर मीडिया ने आवाज न उठाई होती, तो शायद यह मामला हमेशा के लिए दफन हो जाता.