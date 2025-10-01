ETV Bharat / state

सरेंडर नक्सलियों का रेड कार्पेट से हो रहा स्वागत, माओवादी हिंसा छोड़े मुख्य धारा में हो शामिल: गृह मंत्री विजय शर्मा

गृह मंत्री और छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने नक्सलियों से सरेंडर की अपील की है.

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 1, 2025 at 2:40 PM IST

3 Min Read
जगदलपुर: बस्तर में नक्सलवाद के खिलाफ जंग में सुरक्षाबलों को निर्णायक बढ़त मिलती जा रही है. नक्सल ऑपरेशन में साल 2025 में कई बड़े नक्सलियों का खात्मा हुआ है. छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा बुधवार को बस्तर के दौरे पर पहुंचे. यहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर दशहरा के मुरिया दरबार में शामिल होंगे. उनके आगमन को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने तैयारियों का जायजा लिया. माओवादियों के खिलाफ नक्सल ऑपरेशन की तेजी और नक्सलवाद के विरुद्ध जंग को लेकर मीडिया ने उनसे सवाल किया. इस अवसर पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बड़ा बयान दिया है.

नक्सली सरेंडर कर मुख्यधारा में हो शामिल: विजय शर्मा ने कहा कि हम ही नहीं बल्कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरेंडर करने वाले नक्सलियों का हम रेड कार्पेट बिछाकर स्वागत कर रहे हैं. अमित शाह जी ने स्पष्ट कहा है कि नक्सली सरेंडर करें और मुख्य धारा से जुड़े सरकार रेड कार्पेट बिछाकर उनका स्वागत करेगी.

डिप्टी सीएम विजय शर्मा का नक्सलवाद पर बयान (ETV BHARAT)

नक्सलियों को सरेंडर करने के बाद मुख्यधारा में आने के लिए स्पष्ट रास्ता भी उपलब्ध कराया जाएगा. मुख्य धारा में शामिल होने के बाद उनका पुनर्वास किया जा रहा है. उनसे भी लोकहित की चर्चा की जायेगी. दंडकारण्य समिति के जो भी सदस्य हैं. जिनके मन मे अच्छा भाव आ गया है. वे जरूर आएं. विलंब न करें, समय न गवाएं आगे बढ़ें- विजय शर्मा, डिप्टी सीएम और गृह मंत्री, छत्तीसगढ़

Deputy CM Vijay Sharma Reached Jagdalpur
जगदलपुर पहुंचे डिप्टी सीएम विजय शर्मा (ETV BHARAT)

नक्सलवाद के खिलाफ जंग जारी: गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ जंग जारी है. नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई अब हथियारों से बढ़कर विचारधारा के धरातल पर आ गई है. अब विचारधारा की धरातल पर इस माओवाद विषय को समाप्त किया जायेगा.

मुरिया दरबार कार्यक्रम में अमित शाह होंगे शामिल: अमित शाह दो दिनों के छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे. वे 3 अक्टूबर को रायपुर पहुंचेंगे और 4 अक्टूबर को बस्तर दशहरे के मुरिया दरबार कार्यक्रम में शामिल होंगे. 4 अक्टूबर की सुबह पहले दंतेश्वरी मंदिर में दर्शन करने के बाद अमित शाह सिरहसार भवन में आयोजित मुरिया दरबार में शामिल होंगे. इसके बाद लालबाग में आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल होंगे. अमित शाह बस्तर के मांझी चालकी, मेम्बर मेम्बरीन और अन्य बस्तरवासियों के साथ भोजन ग्रहण करेंगे.

Vijay Sharma At Danteshwari Temple
दंतेश्वरी मंदिर में विजय शर्मा ने की पूजा अर्चना (ETV BHARAT)

विजय शर्मा ने तैयारियों का लिया जायजा: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बस्तर आगमन को लेकर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने बस्तर में सारी तैयारियों का जायजा लिया. बुधवार सुबह 11 बजे वे हेलीकॉप्टर से जगदलपुर पहुंचे. उसके बाद उन्होंने दंतेश्वरी मां के दर्शन किए. केंद्रीय गृह मंत्री के कार्यक्रम स्थल लालबाग में हो रहे तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया. तैयारी को लेकर विजय शर्मा ने बस्तर के अधिकारियों के साथ स्पेशल मीटिंग की. इसके बाद वो सुकमा के किस्टारम के लिए रवाना हो गए.

कांकेर तिरियापानी नक्सल एनकाउंटर, 14 लाख के तीन इनामी नक्सली ढेर, कई हथियार बरामद

माओवादियों को हथियार डाल देना चाहिए, बस्तर का विकास हमारी प्राथमिकता: केदार कश्यप

नक्सलियों की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ध्वस्त, भारी मात्रा में हथियार व विस्फोटक बरामद

अबूझमाड़ नक्सल एनकाउंटर में बड़ा खुलासा, नक्सली राजू दादा और कोसा दादा पर था 3 करोड़ 60 लाख का इनाम

