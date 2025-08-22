रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर सहित सभी जिला मुख्यालय में के बैनर तले एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया. राजधानी रायपुर के इनडोर स्टेडियम के ग्राउंड में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के अधिकारी और कर्मचारी जुटे. उन्होंने 11 सूत्रीय मांगों को लागू करने की मांग की है. इसके साथ ही मोदी की गारंटी पूरी करने की अपील की है.

बार बार हमारी मांगें की जा रही अनसुनी: छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने मांग की और आरोप लगाया कि बार बार उनकी मांगों को अनसुना किया जा रहा है. इस मुद्दे पर सरकार की तरफ से कोई ठोस पहल नहीं की गई. इसलिए सरकारी कर्मचारियों औऱ अधिकारियों को सड़क पर उतरकर अपनी लड़ाई लड़नी पड़ रही है. अगर इस एक दिवसीय प्रदर्शन के बाद भी सरकार उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं करती है तो आने वाले दिनों में अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए बाध्य होंगे.

हम 11 सूत्रीय मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. इसके पहले धरना ज्ञापन और रैली के माध्यम से सरकार को जगाने का प्रयास किए हैं. हम आंदोलन के पक्षधर नहीं है. सरकार से संवाद के माध्यम से अगर हमारी समस्या का समाधान हो जाता है तो हम आंदोलन नहीं करना चाहते हैं. वर्तमान में सरकार कुंभकरण निंद्रा में सोई हुई है. हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो हम पूरा कामकाज ठप कर देंगे- संजय शर्मा , संभागीय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन

करीब 121 संगठन इस हड़ताल में शामिल: छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय सचिव कमल वर्मा ने बताया कि इस विरोध प्रदर्शन में कुल 121 संगठन शामिल है. जिसका प्रतिनिधि यह संगठन करता है. प्रदेश के कर्मचारियों को मालूम है कि फेडरेशन के माध्यम से जब-जब प्रदर्शन किया गया है, तब तक कर्मचारी और अधिकारियों को कुछ ना कुछ मिला है. इस बार 11 सूत्रीय मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन सड़क की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर है. गांव तहसील और जिला स्तर पर जितने भी शासकीय कर्मचारी अधिकारी हैं. सब इस विरोध प्रदर्शन के साथ हैं.

छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की मुख्य मांगें: छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने कुल 11 सूत्रीय मांगें की है. जो इस प्रकार है.