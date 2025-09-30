छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मियों को मिलेगा शॉर्ट टर्म लोन, स्पेशल एजुकटरों की होगी नियुक्ति, साय कैबिनेट का फैसला
साय कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के लिए अहम घोषणाएं की है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 30, 2025 at 8:11 PM IST
रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंगलवार 30 सितंबर को महानदी भवन में साय कैबिनेट की बैठक हुई. इस मीटिंग में राज्य के प्रशासनिक और सामाजिक हितों से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. जिसकी जानकारी बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने दी.
सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा शॉर्ट टर्म लोन: साय कैबिनेट की बैठक में शासकीय कर्मचारियों को शॉर्ट टर्म लोन देने का फैसला किया गया है. यह लोन आकस्मिक वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से वेतन के विरूद्ध शॉर्ट टर्म के लिए दिया जाएगा. इसके लिए वित्त विभाग को अधिकृत किया गया है और पात्र बैंक/वित्तीय संस्थाओं के साथ एमओयू का प्रारूप भी पारित किया गया है.
दिव्यांगजनों के हित में बड़ा फैसला: साय कैबिनेट की मीटिंग में दिव्यांगजनों के हित में एक और बड़ा निर्णय लिया गया है. मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम (NDFDC) के बकाया ऋण ₹24,50,05,457/- एकमुश्त वापस करने का निर्णय लिया है. NDFDC राज्य के दिव्यांगजनों को स्वरोजगार और शिक्षा हेतु न्यूनतम 3 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण प्रदान करता है. इस कदम से दिव्यांगजन वित्तीय स्वतंत्रता और सामाजिक सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण फायदा हासिल कर सकेंगे.
स्पेशल एजुकेटर पदों पर होगी भर्ती: कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ में स्पेशल एजुकेटर के पदों पर भर्ती प्रक्रिया में एक बार के लिए छूट देने का निर्णय लियाय राज्य में 100 स्पेशल एजुकेटरों की भर्ती के लिए वित्त विभाग द्वारा अनुमति प्रदान की गई है. इस बार भर्ती चयन परीक्षा की बजाय मेरिट के आधार पर की जाएगी. यह फैसला विशेष बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और योग्य स्पेशल एजुकेटरों की जल्दी नियुक्ति में सहायक होगा.