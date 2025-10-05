ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ को मिला पहला NH टनल, 12 महीनों में हुआ तैयार, सीएम ने बताया ऐतिहासिक उपलब्धि

2.79 किलोमीटर लंबी यह टनल रायपुर–विशाखापट्टनम आर्थिक गलियारे (NH-130CD) का हिस्सा है.

CG GETS ITS FIRST NH TUNNEL
सीएम ने बताया ऐतिहासिक उपलब्धि (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 5, 2025 at 12:14 PM IST

3 Min Read
रायपुर: इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपेंट के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ ने एक और बड़ी छलांग लगाई है. बुनियादी ढांचे को मजबूत करते हुए बड़ी उपलब्धि अपने नाम किया है. दरअसल, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने सिर्फ 12 महीनों में राज्य की पहली राष्ट्रीय राजमार्ग सुरंग (लेफ्ट हैंड साइड) का निर्माण कार्य पूरा कर लिया है. इस उपलब्धि को इंजीनियरिंग के नजरिए से महत्वपूर्ण होने के साथ-साथ आमजन के जीवन और राज्य के आर्थिक विकास को नई दिशा देने वाला सीएम ने बताया है.

NH टनल 12 महीनों में हुआ तैयार: 2.79 किलोमीटर लंबी यह टनल रायपुर - विशाखापट्टनम आर्थिक गलियारे (NH-130CD) का हिस्सा है, जिसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अभनपुर परियोजना कार्यान्वयन इकाई द्वारा बनाया जा रहा है. यह ट्वीन ट्यूब टनल जब पूरी तरह तैयार होगी, तो रायपुर से विशाखापट्टनम तक यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा. टनल के तैयार होने से व्यापार एवं उद्योग को गति मिलेगी और छत्तीसगढ़, ओडिशा के साथ आंध्र प्रदेश के बीच संपर्क और मजबूत होगा.

प्रदेश की प्रगति की रीढ़ है सड़क अधोसंरचना, 2.79 किमी लंबी सुरंग बनेगी विकास की नई राह: विष्णु देव साय, सीएम

सड़क एवं परिवहन इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह टनल समृद्ध और सशक्त छत्तीसगढ़ की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि सड़क एवं परिवहन इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास प्रदेश की प्रगति की रीढ़ है. इस टनल से छत्तीसगढ़ में पर्यटन और सामाजिक,आर्थिक जुड़ाव के नए अवसर भी खुलेंगे. सीएम कहा कि आने वाले वक्त में छत्तीसगढ़ हर क्षेत्र में विकास के नए पायदान पर आगे बढ़ेगा.

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को सीएम की बधाई: साय ने इस उपलब्धि के लिए केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की टीम को धन्यवाद देते हुए कहा कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत विजन के अनुरूप यह परियोजना आने वाली पीढ़ियों के लिए भी विकास का मार्ग प्रशस्त करेगी. सीएम ने दोहराया कि हम विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ के लिए लगातार काम कर रहे हैं.

इससे पहले केशकाल में फोर लेन को मिल चुकी है मंजूरी: 15 जून को पीएम मोदी भी बस्तर को बड़ी सौगात दे चुके हैं. केशकाल घाटी में बायपास फोर लेन हाइवे बनाने के लिए 307. 96 करोड़ की स्वीकृति मंजूर की है. वन मंत्री केदार कश्यप ने ट्वीट कर छत्तीसगढ़ की जनता को इसकी खुशखबरी दी थी. केदार कश्यप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को धन्यवाद दिया है. केदार कश्यप ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में छत्तीसगढ़ विकास के रास्ते पर पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है.

