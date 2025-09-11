ETV Bharat / state

जीएसटी सुधार से आमजन, व्यापारी व किसानों को मिलेगा सीधा लाभ : ओपी चौधरी

छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने जीएसटी सुधार के फायदे बताए हैं.

Benefit from GST reform
जीएसटी सुधार पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी का बयान (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 11, 2025 at 1:20 PM IST

सरगुजा: छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत लगातार आर्थिक महाशक्ति बनने की तरफ अग्रसर है. आयकर में ऐतिहासिक छूट के बाद अब जीएसटी के स्लैब का सरलीकरण, इसके रेट में अभूतपूर्व सुधार करके रेट को कम करके भारत को विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की तरफ हम अग्रसर हो चुके हैं.

'बचत में बढ़त': वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि यह बदलाव आम आदमी के जीवन को खुशहाल करने वाले और व्यापार उद्योग को नई गति देने वाले हैं. इससे न सिर्फ लोगों की बचत में ऐतिहासिक बढ़त होगी, बल्कि जीएसटी कानूनों के सरलीकरण से अब व्यापारी भी अधिक सुगमता के साथ अपना कार्य कर सकेंगे.

जीएसटी सुधार पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस (ETV BHARAT)

जीएसटी पर ओपी चौधरी की राय: वित्त मंत्री ओपी चौधरी बुधवार को भाजपा कार्यालय संकल्प भवन में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू होने से पहले तक भारत में 17 प्रकार के टैक्स और 13 प्रकार के सेस लागू थे. इसके अलावा राज्य सरकारें भी मनमाने ढंग से कभी भी कोई भी कर आरोपित कर देती थी.

पिछले वर्ष 12 लाख सालाना की आय पर टैक्स नहीं लागू करने का निर्णय लेने के बाद अब जीएसटी में चार स्लैब के बदले दो ही स्लैब रखने, सभी उपयोगी वस्तुओं पर कर शून्य करने और अनेक उत्पादों में कर 10 प्रतिशत तक कम कर देने से अब वास्तव में भारतीय अर्थव्यवस्था, जनता के लिए रामराज्य लाने वाला साबित होगा-ओपी चौधरी, वित्त मंत्री, छत्तीसगढ़

ओपी चौधरी ने गिनाए फायदे: ओपी चौधरी ने कहा कि नए सुधार से सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्योगों को सबसे अधिक लाभ मिलेगा. रोजमर्रा की अनेक वस्तुएं, ट्रैक्टर व उसके कलपुर्जे और अन्य कृषि उपकरण के साथ ही व्यक्तिगत स्वास्थ्य, जीवन बीमा, शैक्षणिक वस्तुओं के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक व ऑटोमोबाइल उत्पादों को किफायती बनाया गया है.

जीएसटी करदाता 2017 में 66.5 लाख से बढ़कर 2025 में 1.51 करोड़ हो गए हैं. वित्त वर्ष 2024-25 में सकल जीएसटी संग्रह 22.08 लाख करोड़ रुपए रहा, जो केवल चार वर्षों में दोगुना हो गया है-ओपी चौधरी, वित्त मंत्री, छत्तीसगढ़

'किसानों को फायदा': मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि यह सुधार किसानों के जीवन में भी आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान करेगा. छत्तीसगढ़ की आबादी देश की जनसंख्या का दो प्रतिशत से भी कम है लेकिन इस मद में हमें 41 प्रतिशत का 3.407 प्रतिशत हिस्सा मिलता है. इस वृद्धि के कारण पिछले 10-11 वर्ष में हमें एक लाख करोड़ रुपए से अधिक अतिरिक्त मिले हैं.

'जनता की जेब में पैसा': ओपी चौधरी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एजेंडे चुनावी और राजनीतिक एजेंडे से बड़े होते हैं. वह राष्ट्र हित में बड़े-बड़े फैसले लेने की ताकत रखते हैं. कोई भी फैसला होता है तो उसमें टैक्स का बेस बढ़ता है. टैक्स का पैसा या तो सरकार की जेब में जाता है या फिर जनता की जेब में जाता है. सरकार अब अपने जेब में न लेकर जीएसटी में बदलाव करके जनता की जेब में पैसा डाल रही है.

