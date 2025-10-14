ETV Bharat / state

सौम्या चौरसिया के खिलाफ EOW ने पेश किया चालान, आय से अधिक संपत्ति का है केस

आय से अधिक संपत्ति का चल रहा केस: राज्य प्रशासनिक सेवा के सौम्या चौरसिया के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का केस दर्ज किया था. सौम्या चौरसिया कोयला घोटाला, डीएमएफ और अन्य मामले में लिप्त रहीं हैं. छत्तीसगढ़ की तत्कालीन उप सचिव रहीं सौम्या चौरसिया के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने गंभीर आरोप लगाए हैं. EOW VS भ्रष्ट माध्यम से अर्जित अवैध आय से संबंधित केस में सौम्या चौरसिया के खिलाफ कुल 8000 पेज का चालान कोर्ट में पेश किया है.

रायपुर: आय से अधिक संपत्ति के केस में EOW ने सौम्या चौरसिया के खिलाफ चालान पेश किया है. इस चालान में ईओडब्ल्यू ने कोर्ट को अहम जानकारी दी है. EOW ने बताया कि सौम्या चौरसिया के पास 50 करोड़ की अवैध संपत्ति है जो उनकी आय की तुलना में 1872% अधिक है.

सौम्या चौरसिया पर बेनामी संपत्ति का आरोप: EOW ने चालान में इस बात का जिक्र किया है कि सौम्या चौरसिया ने बेनामी निवेश किया है. ईओडब्ल्यू ने जो चालान कोर्ट में पेश किया है उसके मुताबिक सौम्या चौरसिया ने अपने परिवार और अन्य व्यक्तियों के नाम पर लगभग 45 अचल संपत्तियों में बेनामी निवेश किया.

अवैध कमाई का आरोप : आर्थिक अपराध शाखा की जांच यह प्रमाणित हुआ है कि सौम्या चौरसिया ने अपने पद पर रहते हुए लगभग 49 करोड़ 69 लाख 48 हजार 298 रुपए की अवैध कमाई की है. साल 2008 बैच की राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारी सौम्या चौरसिया की पहली पद स्थापना डिप्टी कलेक्टर कलेक्टर कार्यालय जिला बिलासपुर में हुई थी. इसके पूर्व साल 2005 में लेखा अधिकारी के रूप में वह कार्यरत थी. साल 2019 में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यालय में उप सचिव के पद पर उनकी तैनाती हुई थी.

ईओडबल्यू की जांच में अहम खुलासे: सौम्या चौरसिया ने अपने 17 साल के कार्यकाल में और उनके परिवार की रियल इनकम 2 करोड़ 51 लाख 89 हजार 175 रुपए पाई गई, जबकि उनके द्वारा लगभग 50 करोड रुपए की अवैध संपत्ति में निवेश करना पाया गया.

जांच एजेंसी ने आरोप लगाया है कि अपने पूरे सर्विस में सौम्या चौरसिया ने 1872.86 प्रतिशत अधिक अवैध आय अर्जित की है. ईओडब्ल्यू के मुताबिक इतिहास में आए से अधिक संपत्ति का यह अब तक का सबसे बड़ा केस है. जांच से यह भी स्पष्ट हुआ की सौम्या चौरसिया द्वारा संपत्तियों में अवैध धन का सर्वाधिक निवेश साल 2019 से 2022 के बीच किया गया.