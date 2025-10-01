छत्तीसगढ़ में ड्राइवर संगठन की हुंकार, 25 अक्टूबर से ठप हो सकता है परिवहन
छत्तीसगढ़ में ड्राइवर संगठन ने हड़ताल की चेतावनी दी है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 1, 2025 at 8:57 PM IST
कवर्धा: छत्तीसगढ़ के ड्राइवरों ने हड़ताल की चेतावनी दी है. स्ट्राइक की वजह से प्रदेश में 25 अक्टूबर से आवागमन के लिए लोगों को परेशानी झेलनी पड़ सकती है. ड्राइवरों ने 25 अक्टूबर 2025 से अनिश्चितकालीन स्टेयरिंग छोड़ो आंदोलन की चेतावनी दी है. छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन ने कबीरधाम जिला कलेक्टर को इस हड़ताल से जुड़ा ज्ञापन सौंपा है.
सगठन ने हड़ताल से जुड़ा ज्ञापन सौंपा: छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन की कवर्धा यूनिट ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है. इसकी प्रतिलिपि मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भी भेजी गई है. संगठन ने कहा है कि उनकी लंबे समय से उठाई जा रही मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया है. अब तक किसी संगठन ने इस पर विचार नहीं किया है. जिसकी वजह से वे आंदोलन को मजबूर हो गए हैं.
छत्तीसगढ़ ड्राइवर संगठन की मांगें: छत्तीसगढ़ ड्राइवर संगठन ने अपनी तीन प्रमुख मांगें रखी हैं. संगठन का कहना है कि ये मांगें सीधे तौर पर ड्राइवरों के जीवन और उनके परिवारों से जुड़ी हैं. इसलिए इसे लागू किया जाना चाहिए.
- राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू किया जाए.
- ड्राइवर आयोग का गठन हो.
- ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड की स्थापना की जाए.
25 अक्टूबर के बाद होगा बड़ा आंदोलन: ड्राइवर महासंगठन ने साफ किया है कि यदि 25 अक्टूबर तक उनकी मांगों पर कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया, तो प्रदेशव्यापी हड़ताल की जाएगी. आंदोलन के दौरान सभी प्रकार के वाहनों के पहिए थम जाएंगे. इसका सीधा असर परिवहन व्यवस्था पर पड़ेगा, जिससे आम जनता, खासकर दैनिक यात्री, छात्र और व्यापारी सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे.