गरियाबंद नक्सल एनकाउंटर की सफलता से डीजीपी खुश, वीर जवानों से की मुलाकात, एसपी को दी बधाई
गरियाबंद नक्सल एनकाउंटर के बाद डीजीपी अरुण देव गौतम ने जवानों को शाबाशी दी है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 14, 2025 at 4:56 PM IST
गरियाबंद: बस्तर के बाद छत्तीसगढ़ ओडिशा बॉर्डर के गरियाबंद जिले में एंटी नक्सल ऑपरेशन तेज गति से जारी है. इस साल दूसरे बड़े एनकाउंटर में फोर्स ने कुल 10 नक्सलियों को मार गिराया. इसमें कुल 5 करोड़ 25 लाख के इनामी नक्सलियों को फोर्स के जवानों ने मौत की नींद सुला दिया. इस मुठभेड़ में कुख्यात नक्सली मॉडम बालकृष्ण उर्फ मनोज मारा गया. छत्तीसगढ़ पुलिस और केंद्रीय फोर्स के लिए यह सबसे बड़ी उपलब्धि है. इस सफलता पर छत्तीसगढ़ के डीजीपी अरुण देव गौतम ने खुशी जाहिर की. वह गरियाबंद पहुंचे और जवानों का हौसला बढ़ाया.
वीर जवानों से डीजीपी ने की मुलाकात: 11 सितंबर को राजाडेरा माटाल की पहाड़ियों पर एक भीषण मुठभेड़ में फोर्स के जवानों ने कुल 10 नक्सलियों का सफाया कर दिया. इस एनकाउंटर में नक्सल संगठन के 1 करोड़ 80 लाख के इनामी केंद्रीय समिति सदस्य (सीसीएम) मॉडम बालकृष्ण उर्फ मनोज और नौ अन्य नक्सलियों की मौत हुई. इन नक्सलियों में चार महिला भी शामिल थी. इस सफलता के बाद डीजीपी अरुण देव गौतम की तरफ से गरियाबंद में फोर्स के जवानों के लिए बड़ा खाना का आयोजन किया गया. यहां डीजीपी अरुण देव गौतम ने जवानों से मुलाकात की और उन्हें इस कठिन ऑपरेशन के लिए शाबाशी दी.
डीजीपी ने जवानों से की चर्चा: इस ऑपरेशन को लेकर डीजीपी ने जवानों से चर्चा की. उन्होंने नक्सल ऑपरेशन में शामिल जवानों से इस कठिन ऑपरेशन की बारिकियां पूछी. उसके बाद उन्होंने एसपी निखिल राखेचा से मुलाकात की. उन्हें इस ऑपरेशन की प्लानिंग और सफलता के लिए बधाई दी. डीजीपी अरुण देव गौतम ने जवानों के साथ खाना खाया और उनकी हौसला अफजाई की.
गरियाबंद के राजाडेरा माटाल की पहाड़ियों पर 11 सितंबर को नक्सल ऑपरेशन में जवानों ने सफलता अर्जित की है. इस नक्सल अभियान के जरिए जवानों ने अदम्य साहस का परिचय दिया है. बिना कोई नुकसान इतनी बड़ी सफलता सटीक रणनीति का परिणाम है- अरुण देव गौतम, डीजीपी, छत्तीसगढ़
एडीजीपी और आईजी रहे मौजूद: डीजीपी अरुण देव गौतम के साथ इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के एडीजीपी विवेकानंद सिन्हा और रायपुर रेंज के आईजी अमरेश मिश्रा मौजूद रहे. डीजीपी, एडीजीपी, आईजी और एसपी ने बीएसएफ, सीआरपीएफ, कोबरा 207, और एसटीएफ के अधिकारियों और जवानों से मुलाकात की. सभी अधिकारियों ने ई 30 जवानों ,एसटीएफ, सीएएफ और कोबरा बटालियन 207 के जवानों के साथ फोटो ली.
एक नजर गरियाबंद एनकाउंटर की टाइमलाइन पर: 10 सितंबर 2025 को खुफिया सूचना के आधार पर नक्सल ऑपरेशन की रणनीति बनी. उसके बाद जवान राजाडेरा माटाल की पहाड़ियों पर ऑपरेशन के लिए रवाना हुए. 11 सितंबर को मैनपुर के जंगलों में माटाल की पहाड़ियों पर नक्सलियों और फोर्स के जवानों के बीच भीषण गोलीबारी हुई. 12 सितंबर की सुबह तक रुक रुक कर ऑपरेशन चलता रहा. इस ऑपरेशन में कुल 10 नक्सलियों की मौत हुई. 12 सितंबर की दोपहर तक सभी नक्सलियों के शव गरियाबंद जिला मुख्यालय लाए गए.
गरियाबंद एनकाउंटर में मारे गए नक्सलियों की जानकारी: गरियाबंद नक्सल एनकाउंटर में कुल 10 नक्सली मारे गए हैं. उसमें सबसे बड़ा नक्सली बालाकृष्ण उर्फ मनोज उर्फ मोडेम है.
गरियाबंद नक्सल एनकाउंटर और मारे गए नक्सलियों के नाम : गरियाबंद नक्सल एनकाउंटर में कितने जवान मारे गए हैं. वो किन किन पदों पर काम कर रहे थे. गरियाबंद पुलिस से जानकारी के बाद इस बात का खुलासा हुआ है.
- बालाकृष्ण उर्फ मनोज उर्फ मोडेम: माओवादियों का सेंट्रल कमेटी सदस्य, 1 करोड़ 80 लाख का इनामी नक्सली
- प्रमोद उर्फ पांडू उर्फ अलवाल चंद्रहास, सदस्य, नक्सल संगठन, ओडिशा राज्य कमेटी
- विमल उर्फ मगन्ना, सुरेश उर्फ जैदी, नक्सलियों का ओडिशा राज्य समिति का मेंबर
- नक्सली समीर, नक्सलियों के कंपनी नंबर 6 का मेंबर
- महिला नक्सली रंजीता, पीपीसीएम सदस्य
- महिला नक्सली वनीला, पीएम सदस्य
- महिला नक्सली सीमा उर्फ भीमे, एसीएम सदस्य
- नक्सली विक्रम, एसीएम सदस्य
- नक्सली उमेश, नक्सलियों का डिप्टी कमांडर
- नक्सली विमला, नक्सलियों के बीबीएम डिवीजन की सदस्या