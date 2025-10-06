कस्टम मिलिंग घोटाला, EOW ने चालान किया पेश, अनवर ढेबर और अनिल टुटेजा के नाम शामिल

ETV Bharat / state

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 6, 2025 at 8:47 PM IST

रायपुर: EOW ने छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग घोटाला केस में चालान पेश कर दिया है. सोमवार 6 अक्टूबर को रायपुर की कोर्ट में आर्थिक अपराध शाखा ने यह चालान पेश किया है. चार्जशीट में अनवर ढेबर और अनिल टुटेजा के नाम शामिल है. कस्टम मिलिंग घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने मार्कफेड के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर मनोज सोनी सहित पांच लोगों पर FIR दर्ज कराई थी.

140 करोड़ से अधिक का घोटाला: प्रदेश में कस्टम मिलिंग घोटाला 140 करोड़ रुपये से अधिक का है. आरोप है कि 140 करोड रुपए से ज्यादा की अवैध वसूली की गई है, इसमें अफसर से लेकर मिलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी तक शामिल हैं. अलग-अलग राइस मिलर्स के द्वारा नागरिक आपूर्ति निगम और एफसीआई में कस्टम मिलिंग का चावल जमा किया जाता रहा. अनवर ढेबर और अनिल टुटेजा वर्तमान में जेल में बंद है.

EOW की तरफ से दी गई जानकारी: EOW ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि पूर्व में फरवरी 2025 में रोशन चंद्राकर और मनोज सोनी के खिलाफ ईओडब्ल्यू के द्वारा कस्टम मिलिंग घोटाले में पहला चालान प्रस्तुत किया गया था. अनिल टुटेजा द्वारा छत्तीसगढ़ प्रदेश राइस मिलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी के साथ शुरू से आपराधिक षड्यंत्र होता रहा. कस्टम मिलिंग में राइस मिलों से अवैध वसूली की गई.

EOW ने प्रेस विज्ञप्ति में आगे बताया है कि इस अवैध वसूली से कम से कम 20 करोड रुपए प्राप्त किए गए हैं. राइस मिलरों से अवैध वसूली करने के लिए मार्कफेड के जिला विपणन अधिकारियों पर दबाव बनाकर राइस मिलों का बिल लंबित रखा जाता था. जिससे कि राइस मिलर दबाव में आकर 20 रुपए प्रति क्विंटल की दर से अवैध राशि देते थे.

बीते सरकार में रखूदार थे अनवर ढेबर: अनवर ढेबर साल 2022 से 2023 तक राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्ति थे. आयकर विभाग के छापे के दौरान प्राप्त डिजिटल साक्ष्य से इस बात के प्रमाण मिले हैं कि वह न केवल शराब घोटाला बल्कि तत्कालीन सरकार के समय अन्य महत्वपूर्ण विभाग जैसे pwd वन विभाग में भी प्रभाव रखते थे. अनवर ढेबर के द्वारा कस्टम मिलिंग घोटाला में अनिल टुटेजा के लिए राइस मिलों से की गई अवैध वसूली का संग्रहण व्यय निवेश और उपभोग किया गया है. इस पूरे मामले में रामगोपाल अग्रवाल और अन्य आरोपियों के खिलाफ जांच जारी है.

