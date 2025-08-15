बिलासपुर: जिले के रतनपुर में पुलिस को 15 दिन से लापता बच्चे का शव मिला है. भरारी गांव का छात्र चिन्मय सूर्यवंशी बीते 15 दिनों से लापता था. 31 जुलाई को चिन्मय घूमने के लिए घर से बाहर निकला था. जिसके बाद वह लापता है. परिजनों ने आस चिन्मय की तलाश की और उसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. तब से पुलिस चिन्मय की तलाश कर रही थी.

स्कूल के पास आ रही थी तेज बदबू: इस बीच गांव के सरपंच ने चिन्मय की जानकारी देने वाले के लिए 1 लाख रुपए इनाम की भी घोषणा की. बावजूद न तो परिजनों को चिन्मय की कोई जानकारी मिल पाई. इस केस में पुलिस को भी बीते 15 दिनों से कोई सफलता नहीं मिल पा रही थी. इसी बीच गुरुवार को भरारी गांव के पास स्थित स्कूल से तेज बदबू आई. स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी. जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने चिन्मय के शव को बरामद किया.

सड़ी गली अवस्था में मिली लाश: पुलिस को चिन्मय की लाश सड़ी गली अवस्था में मिली. पुलिस इस केस में हर एंगल से जांच कर रही है. पुलिस कई एंगल से तफ्तीश कर रही है. पुलिस को शक है कि लूटपाट के मकसद से भी चिन्मय की हत्या की गई हो.

15 दिन से लापता बच्चे की लाश मिली है. चिन्मय 13 साल का था. शव बेहद सड़ी गली अवस्था में है. पुलिस इस केस की जांच कर रही है- अर्चना झा, ASP बिलासपुर

मोबाइल लूट हो सकता है मकसद: इस केस में ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि 31 जुलाई को जब चिन्मय घर से घूमने निकला था तो उसके हाथ में मोबाइल था. मोबाइल लूट की वजह से भी उसकी हत्या की गई होगी इस थ्योरी पर भी पुलिस जांच कर रही है. कयास लगाया जा रहा है कि मोबाइल लूटने के कारण उसका झगड़ा हुआ. जिसके बाद उसकी हत्या कर आरोपियों ने लाश को स्कूल के पुराने बंद कमरे में छिपा दिया.