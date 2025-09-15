ETV Bharat / state

जशपुर में बच्ची को बेचने का केस, नर्स ने रची थी साजिश, एसएसपी ने किया खुलासा

जशपुर: छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले से एक हैरान और परेशान करने वाली खबर सामने आई है. यहां के पत्थलगांव शासकीय अस्पताल में एक नर्स ने एक नवजात बच्ची को बेच दिया था. इस पूरे केस का जशपुर के एसएसपी शशि मोहन सिंह ने खुलासा किया है. कुल तीन लोगों की गिरफ्तारी हुई है जिसमें एक नर्स औऱ दंपति शामिल है जिसे नवजात बच्ची बेची गई थी.

नवजात बच्ची को किया गया बरामद: पुलिस ने नवजात बच्ची को बरामद कर लिया है और उसे चाइल्ड हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में रखा गया है. जशपुर एसएसपी शशि मोहन सिंह ने बताया कि पीड़ित सुखदेव नाग ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. इस शिकायत कते मुताबिक उसने बताया था कि उसकी दूसरी पत्नी दिलासो बाई ने 28 अगस्त 2025 को शासकीय अस्पताल पत्थलगांव में बच्ची को जन्म दिया था. 30 अगस्त को छुट्टी के समय प्रार्थी घर से सामान लेने गया हुआ था. लौटने पर उसकी पत्नी ने बताया कि नर्स अनुपमा टोप्पो बच्ची को टीका लगाने ले गई है और कहा कि बच्ची की हालत गंभीर है, इलाज के लिए बाहर भेजना पड़ेगा.

जशपुर पुलिस का एक्शन (ETV BHARAT)

नर्स ने रची साजिश: इस पूरे वारदात में नर्स ने खौफनाक साजिश रची. उसने पीड़ित परिवार से कागजों पर दस्तखत करा लिए. उसके बाद कोरबा से आए दो लोग निशिकांत मिंज और सुमन वानी मिंज ने परिजनों से कहा कि वे बच्ची का इलाज कराएंगे और कुछ दिनों बाद लौटा देंगे. गरीब और मजबूर माता-पिता ने उन पर विश्वास कर लिया, लेकिन बच्ची लंबे समय तक वापस नहीं लौटी. बार-बार पूछने पर नर्स टालती रही. आखिरकार गांव के एक व्यक्ति से खुलासा हुआ कि नवजात को कोरबा निवासी दंपत्ति को गोद दे दिया गया है.