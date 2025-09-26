कवर्धा सामूहिक दुष्कर्म में तीन आरोपी गिरफ्तार, कोर्ट में किया गया पेश
कवर्धा सामूहिक दुष्कर्म केस में पुलिस ने तीन आरोपियों को अरेस्ट किया है. ईटीवी भारत से बातचीत में कवर्धा एसपी ने इसकी पुष्टि की है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 26, 2025 at 5:39 PM IST
कवर्धा: वनांचल जिले कवर्धा में सामूहिक दुष्कर्म केस में फरार आरोपी पुलिस के लिए चुनौती बने हुए थे. आखिरकार तीन दिन बाद पुलिस ने इस वारदात के तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. कवर्धा के एसपी धर्मेंद्र सिंह छवाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी की पुष्टि की है.
23 सितंबर के रात की घटना: सामूहिक दुष्कर्म की यह वारदात 23 सितंबर 2025 की है. आरोपी घटना के बाद से फरार चल रहे थे. पुलिस ने चिल्फी और गंडई से तीनों की गिरफ्तारी की है. अरेस्ट करने के बाद पुलिस ने आरोपियों से पहले सीन क्रिएट कराया और उन्हें कोर्ट में पेश किया गया.
युवती को अकेला पाकर दिया वारदात को अंजाम: पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह छवाई ने बताया 23-24 सितंबर की दरमियानी रात पिडिता अपने प्रेमी से विवाद के बाद घर से निकल कर चली गई और सुनसान इलाके में बैठी हुई थी. इसी दौरान तीनों आरोपी वहां पहुंचे और युवती को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गए और अटल आवास के पीछे लेजाकर एक-एक कर दुष्कर्म की घटना को आंजम दिया, घटना के बाद युवती को बस स्टैंड के पास छोड़कर फरार हो गए.
कवर्धा पुलिस को मिली सफलता: कवर्धा एसपी ने बताया कि कवर्धा पुलिस की कई टीमें आरोपियों को पकड़ने के लिए सघन छापेमारी अभियान चला रही थी. पुलिस की चार अलग-अलग टीम बनाकर आरोपियों की तलाश की जा रही थी. समाज का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था. इसके बाद पुलिस ने आरोपियों का सुराग बताने वालों के लिए 10 हजार रुपये इनाम की घोषणा की.
पुलिस ने बहुत सारे संदेहियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी. इस दौरान संदेहियों ने पुलिस को क्लू दिया. इस आधार पर पुलिस ने आरोपियों की खोजबीन की लेकिन आरोपी फरार हो चुके थे और जिला छोड़कर भागने के फिराक में थे. पुलिस ने सभी सरहदी सीमा पर चिल्फी और गंडाई में नाकेबंदी कर आरोपियों को पकड़ा- धर्मेंद्र सिंह छवाई, एसपी, कवर्धा
तीनों आरोपियों को कोर्ट में किया गया पेश: कवर्धा एसपी ने बताया कि तीनों आरोपियों की क्राइम कुंडली निकाली गई. ये सभी आरोपी आदतन अपराधी है. तीनों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है और उन्हें कोर्ट में पेश किया गया है.