धमतरी: नगर निगम धमतरी एक बार फिर सुर्खियों में है. वजह है डीजल घोटाले का आरोप. कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और कांग्रेस पार्षदों ने धमतरी नगर निगम में डीजल घोटाले का आरोप लगाया. इस मुद्दे पर जांच नहीं होने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया. बुधवार को शहर के घड़ी चौक से ठेले पर पल्सर बाइक रखकर नारेबाजी करते हुए कांग्रेसी कार्यकर्ता नगर निगम पहुंचे. उसके बाद जोरदार विरोध प्रदर्शन किया.

डीजल चोर गद्दी छोड़ के लगाए नारे: नगर निगम के गेट पर पहुंचने के बाद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की. कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने डीजल चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए. इस दौरान पुलिस के साथ कांग्रेस नेताओं की जमकर झूमाझटकी देखने को मिली. प्रदर्शन के बाद कांग्रेस के नेताओं ने आयुक्त को 7 मुद्दे को लेकर आवेदन सौंपा.आयुक्त का कहना है कि डीजल मामले पर जांच टीम गठित की गई है. 15 दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट आ जाएगी.

डीजल घोटाले पर कांग्रेस का हल्ला बोल (ETV BHARAT)

धमतरी के लोगों के साथ नहीं हो रहा न्याय: कांग्रेस नेताओं ने धमतरी के लोगों के साथ न्याय नहीं होने का आरोप लगाया. यह विरोध प्रदर्शन करीब 30 मिनट तक चलता रहा. जिसके बाद कांग्रेस की ओर से 7 सूत्रीय मुद्दे को लेकर आयुक्त को ज्ञापन भी सौंपा गया. इस आवेदन के माध्यम से कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली सरकार नगर पालिक निगम धमतरी में क्षेत्र की जनता के साथ न्याय नहीं कर रही है, जनता को मूलभूत सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है एवं भ्रष्टाचार का खेल नगर निगम में लगातार जारी है.

कांग्रेस नेताओं ने की कार्रवाई की मांग: इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने धमतरी नगर निगम में डीजल घोटाले के आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की. इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को किश्त की राशि जल्द जारी की जाए. अर्जुनी गौठान से गौ-माता की चोरी हुई थी जिसकी जांच कर दोषियों पर कार्रवाई हो. ईतवारी बाजार स्थित उपस्वास्थ्य केन्द्र का दोबारा निर्माण किया जाए. इसके साथ ही राशन कार्ड की नियमों को सरल बनाया जाए. पेंशन के नियमों को भी सरल किया जाए.

धमतरी नगर निगम में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन (ETV BHARAT)

कांग्रेस ने दी चेतावनी: इन सभी मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने चेतावनी दी है. कांग्रेस नेताओं का कहना है कि अगर आने वाले समय में प्रशासन डीजल घोटाले सहित जनहित के मुद्दों पर ध्यान नहीं देती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा.