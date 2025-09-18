ETV Bharat / state

रायपुर और राजिम के बीच मेमू यात्री रेल सेवा शुरू, सीएम विष्णुदेव साय ने दिखाई हरी झंडी

रायपुर और छत्तीसगढ़ के प्रयाग से जुड़ा रेलवे: छत्तीसगढ़ के प्रयाग से यह ट्रेन सेवा जुड़ने पर प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा. सीएम साय ने इस अवसर पर कहा कि यह नई सेवा राजिम, गरियाबंद और देवभोग के निवासियों को राज्य की राजधानी तक सुविधाजनक वाली ट्रेन सेवा उपलब्ध कराएघी. इससे आम लोगों को सीधा फायदा होगा.

रायपुर और राजिम के बीच बनी ट्रेन कनेक्टिविटी: रायपुर और राजिम के बीच मेनलाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट (ईएमयू) ट्रेन सेवा शुरू हुई है. यह नई ट्रेन सेवा राजिम, गरियाबंद और देवभोग के निवासियों को राज्य की राजधानी तक सुविधाजनक और कम लागत वाली यात्रा का विकल्प प्रदान करके लाभान्वित करेगी. सीएम साय ने कहा कि छात्रों, कर्मचारियों और व्यापारियों के लिए यह ट्रेन सेवा काफी उपयोगी साबित होगी.

रायपुर: छत्तीसगढ़ में रेलवे का विकास निरंतर जारी है. 18 सितंबर गुरुवार को इस विकास में एक और प्रतिमान जुड़ गया है. सीएम विष्णुदेव साय ने रायपुर और राजिम के बीच मेमू यात्री ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाई है. यह वही ट्रेन है जो रायपुर से अभनपुर के बीच चला करती है और अब यह ट्रेन राजिम तक चला करेगी.

रेल सेवा में लगातार हो रहा विकास: सीएम साय ने कहा कि रेल सेवा में प्रदेश लगातार विकास कर रहा है. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ का 'प्रयाग' कहे जाने वाला राजिम अब रेल नेटवर्क से जुड़ गया है. ग्रामीण इलाकों और रायपुर के बीच यात्रा आसान, सस्ती और अधिक सुविधाजनक हो गई है. छत्तीसगढ़ में पिछले 19 महीनों से निर्बाध विकास हो रहा है और रेलवे के बुनियादी ढांचे में तेज़ी से हो रहा निवेश आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नया भविष्य गढ़ रहा है.

आठ साल पहले, इस क्षेत्र में धमतरी और रायपुर के बीच सिर्फ़ एक नैरो गेज रेल सेवा थी. छत्तीसगढ़ में वर्तमान समय में 45,000 करोड़ रुपये की लागत वाली रेलवे की परियोजनाएं चल रही हैं. जिसमे साल 2025-26 के राज्य बजट में रेल सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए 7,000 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं- विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़

वन मंत्री ने पर्यटन के विस्तार की बात कही: इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के वन एवं पर्यावरण मंत्री केदार कश्यप ने इस ट्रेन सेवा की शुरुआत को पर्यटन के लिहाज से अहम बताया. उन्होंने कहा कि यह नई रेल सेवा राजिम से संपर्क को मज़बूत करेगी, जिससे पर्यटन और धार्मिक यात्रा दोनों को बढ़ावा मिलेगा.

यात्रियों ने जताई खुशी: ट्रेन सेवा की शुरुआत को लेकर रायपुर के यात्रियों ने खुशी जताई. यात्रियों ने कहा कि रायपुर-अभनपुर-रायपुर मेमू पैसेंजर ट्रेन के विस्तार से लोगों को काफी सहूलियत होगी. ट्रेन संख्या 68766/68767 राजिम-अभनपुर-रायपुर मेमू पैसेंजर ट्रेन रोजाना चलेगी. इसमें 8 कोच हैं, जिसमें 6 कोच सामान्य श्रेणी के हैं और दो पावर कार हैं.