स्वच्छता संगम 2025, सीएम विष्णुदेव साय ने स्वच्छता सिपाहियों का किया सम्मान - CG CM VISHNU DEO SAI

स्वच्छता संगम कार्यक्रम के तहत सीएम साय ने बिलासपुर में मिशन स्वच्छता से जुड़े सिपाहियों का सम्मान किया.

SWACHHATA SANGAM IN BILASPUR
सीएम विष्णुदेव साय का बिलासपुर दौरा (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 12, 2025 at 8:45 PM IST

3 Min Read

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने मंगलवार को न्यायधानी बिलासपुर का दौरा किया. यहां उन्होंने स्वच्छता संगम 2025 कार्यक्रम में हिस्सा लिया. स्वच्छता संगम 2025 कार्यक्रम में सीएम साय ने स्वच्छता सिपाहियों का सम्मान किया. इससे पहले सीएम साय गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शमिल हुए. यहां उन्होंने मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान किया.

बिलासपुर को दी करोड़ों की सौगात: सीएम साय ने बिलासपुर को करोड़ों रुपये के विकास कार्यों की सौगात दी. उन्होंने कुल 300 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया. जिसमें कई सड़के भवनों और कार्यालयों निर्माण शामिल हैं. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ में स्वच्छता को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री भी लॉन्च किया इसके साथ ही प्रदेश स्तरीय नगरीय निकाय स्वच्छता प्रतियोगिता का शुभारंभ किया.

स्वच्छता संगम 2025 में सीएम साय (ETV BHARAT)

प्रॉपर्टी टैक्स पोर्टल की शुरुआत: सीएम विष्णुदेव साय ने इस अवसर पर छत्तीसगढ़ में प्रॉपर्टी टैक्स पोर्टल का शुभारंभ किया. इससे प्रदेश के 46 नगरीय निकायों में प्रॉपर्टी टैक्स भुगतान की प्रक्रिया आसान हो जाएगी. इन निकायों में प्रॉपर्टी टैक्स ऑनलाइन जमा हो सकेगी. इसके साथ ही संपत्ति से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए भी यह पोर्टल मददगार साबित होगी.

"साफ सफाई में अव्वल आने पर मिलेंगे करोड़ों रुपये": सीएम साय ने इस अवसर पर एक अहम घोषणा की. उन्होंने ऐलान किया कि राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2025-26 में जो नगरीय निकाय अपनी श्रेणी में अव्वल आएगा उसे आर्थिक पुरस्कार मिलेगा. सीएम साय ने कहा कि देशभर में पहला, दूसरा और तीसरा स्थान हासिल करने वाले निकाय को राज्य सरकार की तरफ से पुरस्कार दिए जाएंगे.

साफ सफाई में अव्वल आने पर पहली प्रोत्साहन राशि 1 करोड़ रुपये मिलेगी. दूसरा स्थान आने पर 50 लाख रुपये और तीसरा स्थान आने पर 25 लाख रुपये दिए जाएंगे. छत्तीसगढ़ आज स्वच्छता के क्षेत्र में देशभर में अपनी अलग पहचान बना चुका है.इसमें सफाई दीदियों का मुख्य योगदान है- विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़

Swachhata Sangam 2025 in Bilaspur
बिलासपुर में स्वच्छता संगम 2025 (ETV BHARAT)

"हमने मोदी की गारंटी पूरी की": मीडिया से बात करते हुए सीएम साय ने कहा कि हमारी सरकार ने डेढ़ वर्षों में मोदी की गारंटी को पूरा करने का काम किया है. इसके साथ ही हमारी सरकार ने मोदी की अधिकांश गारंटियों को पूरा करने की दिशा में ठोस कदम बढ़ाए हैं. इस उपलब्धि का श्रेय नगरीय निकाय मंत्री अरुण साव को भी जाता है. जिनकी अगुवाई में हम साफ सफाई की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं.

