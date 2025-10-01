बच्चों की धार्मिक स्वतंत्रता पर रोक का मुद्दा, बाल संरक्षण आयोग ने दिखाई सख्ती
क्या स्कूल बच्चों की धार्मिक आजादी पर रोक लगा सकता है. इससे जुड़े मुद्दों पर छत्तीसगढ़ बाल आयोग ने सख्त रुख अपनाया है.
रायपुर: स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए धर्म को लेकर क्या मौलिक अधिकार है. क्या उन्हें तिलक लगाकर हाथ में मौली धागा बांधकर या कड़ा पहनकर स्कूल जाने का अधिकार है, या फिर यह प्रतिबंधित है. क्योंकि नवरात्रि के दौरान कुछ स्कूलों में इस पर पाबंदी की शिकायत प्राप्त हुई है. इसे लेकर बाल संरक्षण आयोग की क्या राय है. यदि कोई स्कूल ऐसा करता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई के प्रावधान हैं.
छत्तीसगढ़ में विवाद की शुरुआत कहां से हुई ?: रायपुर जिले के मोवा स्थित एक निजी विद्यालय से हाल ही में खबर आई कि स्कूल प्रबंधन ने छात्रों के माथे पर तिलक और कलाइयों में बंधे मौली धागे पर आपत्ति जताई है. नवरात्रि के अवसर पर जब कई बच्चे पूजा के बाद स्कूल पहुंचे, तो उन्हें स्कूल में प्रवेश के दौरान इन धार्मिक प्रतीकों को हटाने के लिए कहा गया. अभिभावकों ने इसे बच्चों की आस्था पर सीधा हमला बताते हुए कड़ा विरोध जताया.
बच्चों के अधिकार या स्कूल के क्या है नियम ?: यह घटना सामने आने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या स्कूल प्रशासन को यह अधिकार है कि वह बच्चों की धार्मिक पहचान पर रोक लगाए, या फिर बच्चों को संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के तहत अपने धर्म का पालन करने की पूरी छूट है?
भारत के संविधान का अनुच्छेद 25 हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता देता है. इसका मतलब है कि न केवल वयस्क बल्कि बच्चे भी अपनी आस्था और परंपराओं का पालन कर सकते हैं- वर्णिका शर्मा, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ बाल संरक्षण आयोग
छत्तीसगढ़ बाल संरक्षण आयोग का सख्त रुख: इस घटना पर छत्तीसगढ़ बाल संरक्षण आयोग ने तुरंत संज्ञान लिया. आयोग की अध्यक्ष वर्णिका शर्मा ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह कृत्य बच्चों की धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है. बच्चों को तिलक लगाने, मौली बांधने या कड़ा पहनने से रोकना उनके मौलिक अधिकारों के खिलाफ है. आयोग बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है और किसी भी संस्थान को इन्हें दबाने की अनुमति नहीं देगा.
आयोग ने विद्यालय प्रबंधन को नोटिस जारी करते हुए 13 अक्टूबर 2025 को आयोग कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है- वर्णिका शर्मा, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ बाल संरक्षण आयोग
कानूनी आधार क्या है?: बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 13(ज) और धारा 14 आयोग को यह अधिकार देती है कि वह किसी भी संस्था को बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन पर तलब कर सकती है और आवश्यक कार्रवाई कर सकती है. यानी अब अगर कोई स्कूल प्रबंधन बच्चों की धार्मिक स्वतंत्रता में दखल देगा, तो उसे आयोग के सामने जवाब देना पड़ेगा और जरूरत पड़ने पर दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है.
क्यों ज़रूरी है यह हस्तक्षेप?: स्कूल शिक्षा का स्थान है, जहां बच्चों को अनुशासन और संस्कार सिखाए जाते हैं, लेकिन धर्म और आस्था पर पाबंदी लगाकर किसी भी बच्चे की मानसिक स्वतंत्रता को आहत करना, उसके आत्मविश्वास और उसकी पहचान पर गहरा असर डाल सकता है. इसलिए आयोग ने साफ कर दिया है कि धार्मिक प्रतीकों के कारण किसी भी बच्चे को स्कूल में रोकना, डांटना या दंडित करना अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
आयोग का यह कदम केवल एक विद्यालय के लिए नहीं, बल्कि प्रदेश के हर स्कूल के लिए कड़ी चेतावनी है. बच्चों की आस्था और धार्मिक स्वतंत्रता को सीमित करने वाले किसी भी आदेश या पाबंदी को अब कानून के खिलाफ माना जाएगा- वर्णिका शर्मा, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ बाल संरक्षण आयोग
इस नवरात्रि विवाद ने साफ कर दिया कि चाहे वह तिलक हो, मौली हो, कड़ा हो या कोई अन्य धार्मिक पहचान हो बच्चों को इसे अपनाने से रोकना उनके अधिकारों का हनन है. अब सवाल यह है कि धार्मिक स्वतंत्रता और शिक्षा के अनुशासन में संतुलन कैसे बनाया जाए?
इन घटनाओं के बाद अब इतना तय है कि बाल संरक्षण आयोग की सख्ती के बाद कोई भी स्कूल अब मनमानी नहीं कर सकेगा. नतीजा साफ है कि बच्चों की आस्था पर पाबंदी नहीं चलेगी, और संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों से समझौता किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.