छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा रिजल्ट, जानिए 10वीं में इशिका और नमन ने किया टॉप, 12वीं में अखिल सेन बने टॉपर - CG BOARD RESULT 2025

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : May 7, 2025 at 3:44 PM IST | Updated : May 7, 2025 at 3:59 PM IST 2 Min Read

रायपुर: छत्तीसगढ़ में माध्यमिक शिक्षा मंडल ने दसवीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं के नतीजे घोषित कर दिए हें. सीएम विष्णुदेव साय ने रायपुर में छत्तीसगढ़ मंत्रालय से इस रिजल्ट की घोषणा की है. इस अवसर पर छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग के अधिकारी मौजूद रहे. दसवीं बोर्ड के टॉपर और रिजल्ट की जानकारी: 10वीं में 3 लाख 22 हजार 595 छात्रों छात्राओं ने परीक्षा दी है. हाई स्कूल परीक्षा का परीक्षाफल 76.53 फीसदी रहा. लड़कों का पास प्रतिशत 71 फीसदी रहा है. दसवीं में कांकेर की इशिका बाला ने टॉप किया. जशपुर के नमन कुमार ने भी टॉप किया है. दोनों संयुक्त रूप से पहले फर्स्ट टॉपर रहे. बलौदाबाजार के लिव्यांश देवांगन बने सेकेंड टॉपर बालोद की रिया केवट थर्ड टॉपर रायगढ़ की हेमलता पटेल भी बनी थर्ड टॉपर तीपेश प्रसाद यादव भी बने थर्ड टॉपर

