रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजनीति में सलवा जुडूम और उसका सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा विवाद एक बार फिर तूल पकड़ चुका है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने इंडी गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि उनके फैसले से सलवा जुडूम कमजोर पड़ा था और यही वजह है कि आज भी बस्तर के लोग चिंतित हैं.

इंडी गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर निशाना: रायपुर में आयोजित भाजपा की प्रदेश स्तरीय कार्यशाला के दौरान देव ने संगठन विस्तार, भविष्य की रणनीति और कार्यकर्ता-आधारित कार्यक्रमों की रूपरेखा पर भी विस्तार से चर्चा की. इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव दौरान इंडी गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी पर सीधा हमला बोला.

छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष किरण सिंहदेव (ETV BHARAT)

डॉ. रमन सिंह के मुख्यमंत्रित्व काल में भाजपा सरकार द्वारा नक्सल उन्मूलन के लिए चलाया गया सलवा जुडूम एक महत्वपूर्ण अभियान था, लेकिन तत्कालीन सुप्रीम कोर्ट के जज सुदर्शन रेड्डी ने अपने फैसले से इस अभियान को शिथिल करने का काम किया. यही कारण है कि आज भी बस्तर के सुदूर अंचल के निवासी उनकी उम्मीदवारी को लेकर चिंतित हैं- किरण सिंहदेव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, छत्तीसगढ़

बीजेपी संगठन हो रहा मजबूत: किरण सिंहदेव ने कहा कि भाजपा की संगठन इकाइयों का नए सिरे से गठन किया जा चुका है. मंडल, जिला और प्रदेश स्तर की इकाइयां अब व्यवस्थित रूप से सक्रिय हो गई हैं. भाजपा की योजना है कि आने वाले दिनों में अपने कार्यक्रमों और अभियानों को अंतिम इकाई तक पहुंचाया जाए. इसके लिए जिला स्तर पर भी कार्यशालाएं आयोजित की जाएगी, जिसमें अलग-अलग विषयों पर वक्ता मार्गदर्शन करेंगे.

भाजपा वर्षभर संगठनात्मक स्तर पर विभिन्न विषयों पर कार्यक्रम आयोजित करती है. पार्टी के कार्यकर्ता वर्षों से इन कार्यक्रमों को लागू करने में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाते आ रहे हैं. यही कार्यकर्ता-आधारित ऊर्जा और संगठनात्मक अनुशासन भाजपा को निरंतर मजबूत बनाता है- किरण सिंहदेव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, छत्तीसगढ़

बीजेपी की इस कार्यशाला में बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन मौजूद रहे. इनके अलावा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जमवाल और प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय ने भी कार्यकर्ताओं को संगठन से जुड़े मंत्र दिए और उन्हें संबोधित किया.