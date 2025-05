ETV Bharat / state

पीएम आवास योजना का छत्तीसगढ़ में विस्तार, 479 परिवार करेंगे गृह प्रवेश - CG BENEFICIARIES OF PMAY

पीएम आवास योजना के तहत मिलेगा नया घर ( ETV BHARAT )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : May 12, 2025 at 6:21 PM IST | Updated : May 12, 2025 at 6:26 PM IST 2 Min Read

कोरिया: छत्तीसगढ़ में बीजेपी की साय सरकार के दौरान लगातार पीएम आवास योजना का विस्तार हो रहा है. सरगुजा में भी इस योजना से हितग्राहियों को फायदा हो रहा है. साय सरकार ने सरेंडर कर चुके नक्सलियों और नक्सल पीड़ितों को भी पीएम आवास योजना देने का ऐलान किया था. उसके बाद बस्तर में भी इस योजना का तेजी से विस्तार हो रहा है. अब सरगुजा के कोरिया से खबर है कि यहां 479 परिवारों को पीएम आवास योजना का लाभ मिलने जा रहा है. मोर आवास मोर अधिकार का असर: प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत प्रदेश के 51 हजार परिवारों को 13 मई को उनके सपनों का घर मिलेगा. इस अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एवं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान अम्बिकापुर में आयोजित मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे. पीएम आवास योजना के हितग्राहियों को नया घर मिलेगा. वे इस दिन गृह प्रवेश करेंगे. सीएम साय और शिवराज सिंह चौहान हितग्राहियों को शुभकामनाएं देंगे. कोरिया पंचायत कार्यालय (ETV BHARAT)

