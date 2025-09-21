छत्तीसगढ़ का अद्भुत बांध माडमसिल्ली, धमतरी में एशिया का पहला ऑटोमेटिक डैम, जानिए इसकी खासियत
छत्तीसगढ़ कई तरह की खूबियों से भरा राज्य है. यहां एक से बढ़कर एक डैम है. इनमें मॉडमसिल्ली बांध बेहद खास है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 21, 2025 at 8:15 PM IST
धमतरी: छत्तीसगढ़ का वनांचल जिला धमतरी वन और अन्य संपदाओं से भरा पूरा है. इस जिले को बांधों का शहर भी कहा जाता है. इस जिले से एक बार फिर बांध की खूबसूरती सामने आई है. यहां का मनोरम दृश्य देखने लोग पहुंच रहे हैं. धमतरी से महज 35 किलोमीटर दूर माडमसिल्ली बांध का नजारा अब अद्दभुत हो गया है, क्योंकि यहां के साइफन खुल गए हैं. अच्छी बारिश की वजह से यहां जल भराव काफी अच्छा रहा.
माडमसिल्ली बांध की विशेषताएं: धमतरी के माडमसिल्ली बांध की विशेषताओं की बात की जाए तो यह कई खूबियों से लैस है. इस बांध में आटोमेटिक सायफन सिस्टम है. जिसमें कुल 34 गेट लगे हुए हैं. पानी जब एक खास स्तर तक पहुंचता है तब इसके चार बेबी साइफन गेट अपने आप खुल जाते हैं. गेट खुलते ही पानी नहर में जाने लगता है. अगर जलस्तर खतरनाक रूप से बढ़े तब इसके बाकी के गेट भी अपने आप खुल जाते हैं.
माडमसिल्ली बांध 99 प्रतिशत से ज्यादा भर गया है. यूजुअली हम उसे रिलीज करते हैं. यह एशिया का पहला बांध है जिसके ऑटोमेटिक साइफन ओपन हो जाते हैं. जो पर्यटक गंगरेल के लिए आते हैं. उन सभी से मैं अनुरोध करूंगा एक बार माडमसिल्ली विजिट जरूर करें. यह अद्भुत डैम है और अभी बारिश के समय साइफन ओपन होता है तो और भी अद्भुत नजारा होता है- अबिनाश मिश्रा, कलेक्टर, धमतरी
जलस्तर कम होने पर बंद हो जाते हैं गेट: बांध से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि जैसे ही जल स्तर खतरे के नीचे जाता है गेट अपने आप बंद भी हो जाते हैं. बांध का ये ऑटोमेटिक सिस्टम भले ही 100 साल पुराना हो लेकिन इसकी इंजीनियरिंग आज भी बेजोड़ है. माडमसिल्ली बांध अब सौ साल की उम्र पूरी कर चुका है. साल 1923 में ये बांध बनकर तैयार हुआ था.
धमतरी में कितने बांध ?: छत्तीसगढ़ जल प्रबंधन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक धमतरी जिले में चार बांध है. आंकड़ों की बात करें तो 32.150 टीएमसी वाले गंगरेल बांध में 88 फ़ीसदी पानी है. माडमसिल्ली बांध जिसकी क्षमता 5.538 टीएमसी है यहां पर 99.42 फीसदी पानी भर गया है. दुधावा बांध की क्षमता 10.192 टीएमसी है यहां 64.90 प्रतिशत जलभराव हो गया है. 6.996 टीएमसी वाले सोदूर बांध में 73. 68 फीसदी जलभराव हो गया है.
माडमसिल्ली बांध की रोचक जानकारी: माडमसिल्ली बांध से जुड़ी कई रोचक जानकारियां हैं. इस डैम का निर्माण साल 1914 से 1923 के बीच हुआ. यह डैम महानदी और उसकी सहायक नदी सिलारी पर स्थित है. ब्रिटिश राज की गवर्नर माडमसिल्ली के देख रेख में इस डैम का निर्माण हुआ था, तब से इस बांध का नाम माडमसिल्ली हो गया. इस बांध में साइफन स्पिलवेज़ तकनीक का उपयोग होता है. इस तकनीक के जरिए बांध के गेट अपने आप खुलते और बंद होते हैं.