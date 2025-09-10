ETV Bharat / state

बलरामपुर में एसीबी का एक्शन, रिश्वतखोरी के आरोप में पटवारी गिरफ्तार

बलरामपुर: छत्तीसगढ़ में एजेंसियां भ्रष्टाचार के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है. बलरामपुर में भी एसीबी की टीम ने बुधवार को दबिश दी. जिले के वाड्रफनगर तहसील क्षेत्र में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने किसान से रिश्वत लेते हुए पटवारी को पहले ट्रैप किया. उसके बाद उसे गिरफ्तार किया है.गिरफ्तारी के बाद एसीबी की टीम अब पटवारी से पूछताछ कर रही है.

13 हजार की रिश्वत लेते पटवारी गिरफ्तार: एसीबी ने वाड्रफनगर तहसील क्षेत्र के पंडरी गांव में यह एक्शन लिया है. यहां तैनात हलका पटवारी को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने 13 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है. पटवारी का नाम मोहन सिंह बताया जा रहा है. मोहन सिंह पर एक किसान से जमीन बंटवारे के एवज में रिश्वत मांगने का आरोप है.

किसान ने एसीबी से की थी शिकायत: पटवारी मोहन सिंह पर किसान ने लंबे समय से रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है. किसान का कहना है कि वह थक हारकर रिश्वत देने का मन बना लिया. इसके साथ ही उसने पटवारी को भी सबक सिखाने की ठानी और एसीबी कार्यालय में इसकी शिकायत की.