छत्तीसगढ़ को इलेक्ट्रॉनिक्स हब बनाने की तैयारी, नवा रायपुर में बनेगा सीएफसी - CFC IN NAVA RAIPUR

छत्तीसगढ़ को इलेक्ट्रॉनिक्स हब के तौर पर विकसित करने की योजना तेज हो गई है.

Big step by Sai Government
साय सरकार का बड़ा कदम (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 7, 2025 at 12:17 AM IST

रायपुर: छत्तीसगढ़ आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के क्षेत्र में बेहतर सेंटर के रूप में निखरेगा. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में एक सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) को मंजूरी दे दी है. यहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण का काम होगा. जिससे नवा रायपुर आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स का हब बन सकेगा.

छत्तीसगढ़ को आत्मनिर्भर बनाने की कवायद: इस करार के बारे में बुधवार को साय सरकार की तरफ से एक विज्ञप्ति जारी की गई. जिसमें यह बताया गया कि इस परियोजना से राज्य को अब इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए बेंगलुरु, पुणे या नोएडा पर आधारित नहीं रहना पड़ेगा. इससे राज्य में आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा. यह प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ की औद्योगिक नीति के तहत निवेशकों को आकर्षित करने में मददगार साबित होगी.

यह पहल राज्य को आत्मनिर्भर और तकनीकी रूप से उन्नत बनाएगी. यह न केवल नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देगा, बल्कि उद्योगों को विश्वस्तरीय परीक्षण और प्रोटोटाइप सुविधाएं भी प्रदान करेगा, जिससे छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में एक प्रमुख केंद्र बन जाएगा- विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़

नवा रायपुर में बनेगा फैसिलिटी सेंटर : साय सरकार की तरफ से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक यह कॉमन फैसिलिटी सेंटर नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर 22 में बनेगा. यह 3.23 एकड़ भूमि पर 108.43 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया जाएगा. इस प्रोजेक्ट में 75 करोड़ रुपये केंद्र की ईएमसी (इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर) 2.0 योजना के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मंजूर किए हैं. बाकी के 33.43 करोड़ रुपये राज्य सरकार लगाएगी.

कॉमन फैसिलिटी सेंटर में क्या होगा?: इस सीएफसी सेंटर में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को बढ़ावा देने के सारे साधन मौजूद रहेंगे. जिसमें प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (पीसीबी) प्रोटोटाइपिंग, 3डी प्रिंटिंग, ईएमसी परीक्षण और वुडेन वर्कशॉप होगा. यहां पर माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स, एलईडी लैंप, सौर चार्ज नियंत्रक और इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) समाधान के कार्य किए जाएंगे. यहां पर स्काडा पैनल और स्पेशल लैब भी बनाए जाएंगे.

आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर को मिलेगा बढ़ावा: इस सीएफसी के निर्माण से आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा. मसलन छोटी एलईडी लाइट निर्माण इकाई अपने उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों की जाँच के लिए सीएफसी के परीक्षण प्रयोगशाला का उपयोग कर सकती है. इसी प्रकार, सौर चार्ज नियंत्रक डिज़ाइन करने वाला एक स्टार्टअप बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू करने से पहले केंद्र की प्रोटोटाइपिंग सुविधा का उपयोग कर सकेगा. इलेक्ट्रिक वाहन के निर्माण में भी इस सेंटर की अहम भूमिका होगी.

