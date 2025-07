ETV Bharat / state

एक माह के भीतर आएगा CET का परीक्षा परिणाम, जानें कब जारी होगी आंसर की - CET EXAM 2025

Published : July 28, 2025

जींद: हरियाणा CET परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से रविवार को समाप्त हुई. राज्य कर्मचारी चयन आयोग के चेयरपर्सन हिम्मत सिंह ने रविवार को जींद के विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया. उन्होंने केंद्रों में दी जा रही सुविधाओं का जायजा लिया और कहा कि आगामी एक माह में रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा. जबकि दो से तीन दिन के भीतर आंसर की भी जारी कर दी जाएगी. इस अवसर पर उनके साथ डीसी मोहम्मद इमरान रजा, पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह, एएसपी सोनाक्षी सिंह भी मौजूद रहे. निरीक्षण करने पहुंचे HSSC चेयरपर्सन : HSSC, चेयरपर्सन हिम्मत सिंह ने कहा कि प्रदेश के युवाओं में सीईटी परीक्षाओं को लेकर विशेष जोश है. इन परीक्षाओं में करीब 90 फीसदी युवा भाग ले रहे हैं. परीक्षार्थियों को उनके परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने के लिए बसों की समुचित व्यवस्था की गई है. दिव्यांग परीक्षार्थियों के लिए उनके घर द्वार से परीक्षा केंद्रों तक लाने व ले जाने के भी प्रशासन ने काफी अच्छे इंतजाम किए थे. CET परीक्षा के लिए इंतजाम खास: वहीं, हिम्मत सिंह ने कहा कि युवाओं के साथ-साथ बुजुर्गों को भी सीईटी की इंपोर्टेंस पता चली है. उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में परीक्षा का संचालन शांतिपूर्ण व पारदर्शिता के साथ हुआ. जिसके लिए परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े सभी अधिकारी व कर्मचारी बधाई के पात्र हैं. कई परीक्षार्थियों से बातचीत की गई है. उन्होंने परीक्षा केंद्रों में दी जा रही व्यवस्थाओं में संतुष्टि जाहिर की है. परीक्षार्थियों ने की प्रशासन की तारीफ: इस बार परीक्षार्थियों का रुझान बेहद उत्साहजनक रहा है. इसलिए इतनी बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी है. इस मौके पर डीसी मोहम्मद इमरान खान ने एचएसएससी के चेयरपर्सन हिम्मत सिंह को जानकारी देते हुए बताया कि जिला प्रशासन द्वारा परीक्षा केंद्रों तक परीक्षार्थियों को पहुंचाने के लिए शटल बस सेवा की सुविधा दी गई.

