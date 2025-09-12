ETV Bharat / state

12वीं पास बेटियों की 51 हजार की एफडी में आई अड़चन, नंदा गौरा योजना के लिए नहीं बन रहे प्रमाण पत्र

पिथौरागढ़: प्रदेश सरकार बेटियों को पढ़ाई के प्रति प्रोत्साहन दे रही है. इसके साथ ही बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान की मुहिम में 12वीं परीक्षा पास करने के बाद नंदा गौरा योजना के तहत 51 हजार की एफडी मिलती है. लेकिन पिछले एक माह से प्रभारी प्रधानाचार्यों के द्वारा कार्य नहीं करने के कारण योजना के लिए बनने वाले प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे हैं. इससे निर्धन छात्राओं के लिए नंदा गौरा योजना का लाभ लेना चुनौती बन गया है.

नहीं बन पा रहे नंदा गौरा योजना के प्रमाण पत्र: इंटर कॉलेजों में प्रभारी प्रधानाचार्यों के पद त्यागने से इस योजना का लाभ पाने के लिए छात्राओं को प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है. ऐसे में छात्राएं योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन नहीं कर पा रही हैं. समय पर प्रमाण पत्र नहीं मिला तो जिले की तीन हजार से अधिक छात्राओं को नंदा गौरा देवी कन्याधन योजना से वंचित रहना पड़ सकता है. सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाली निर्धन छात्राओं के लिए प्रदेश में नंदा गौरा योजना चलाई गई है. योजना के तहत ऐसी छात्रा को इंटर पास करने के बाद 51 हजार रुपये की एफडी दी जाती है. उसके बालिग होने पर यह धनराशि उसके खाते में आती है.

नंदा गौरा योजना के लिए 12वीं पास का प्रमाण पत्र चाहिए: योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन करने के लिए छात्रा को अपने विद्यालय से 12वीं की परीक्षा संस्थागत छात्रा के रूप में उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र लेना जरूरी है. संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य को ही प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार है. प्रभारी प्रधानाचार्य पदोन्नति और प्रधानाचार्य की भर्ती नियमावली को निरस्त करने को लेकर पिछले एक माह से हड़ताल पर हैं. प्रभारी प्रधानाचार्य सिर्फ शिक्षण कार्य के अलावा कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं.

नंदा गौरा योजना में बेटियों की 51 हजार रुपए की एफडी होती है: सीमांत जिले पिथौरागढ़ में संचालित 121 इंटर कॉलेजों में किसी में भी स्थायी प्रधानाचार्य नहीं हैं. वहीं प्रभारी प्रधानाचार्यों ने भी पद त्याग दिया है. उन्होंने पढ़ाई के अलावा कोई अन्य काम न करने का एलान किया है. ऐसे में नंदा गौरा योजना की सफलता पर ब्रेक लग गया है. इस वर्ष इंटर पास करने वाली तीन हजार से अधिक छात्राओं को प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा और वे योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन नहीं कर पा रही हैं. इससे अभिभावकों के सामने परेशानी खड़ी हो गई है.