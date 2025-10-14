ETV Bharat / state

सेंट्रल वर्कशॉप गेवरा का ऑपरेशन सिंदूर को अनोखे अंदाज में ट्रिब्यूट, 1 टन लोहे से बनाया S-400 मिसाइल मॉडल

ऑपरेशन सिंदूर की याद में सेंट्रल वर्कशॉप गेवरा ने तैयार किया s400 मिसाइल का मॉडल, अब बना आकर्षण का केंद्र

Central Workshop Gevra Tribute to Operation Sindoor
1 टन लोहे से बनाया S-400 मिसाइल मॉडल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 14, 2025 at 10:53 AM IST

4 Min Read
कोरबा: एसईसीएल के गेवरा कोयला खदान के सेंट्रल वर्कशॉप के कर्मचारियों और अधिकारियों ने स्क्रैप से एक कमाल का मॉडल तैयार किया है. लगभग 1 टन लोहे के स्क्रैप से S-400 मिसाइल का मॉडल बनाया गया है. ये वही हथियार है जो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के खिलाफ भारत के मजबूत डिफेंस सिस्टम में सबसे अहम था. इस मॉडल को बनाने में 10 से 12 दिन का समय लगा. एसईसीएल के कर्मचारियों ने इसे भारतीय सेना को समर्पित किया है.

प्रवेश द्वार की शान बना मॉडल: मुख्यालय से ही ऑपरेशन सिंदूर को ट्रिब्यूट देने के आदेश थे. प्रबंधन के कर्मचारियों ने तय किया कि वह भारत के डिफेंस सिस्टम की कमान संभालने वाले एस 400 मिसाइल का मॉडल बनाएंगे. इसे बनाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी. स्क्रैप को इकट्ठा करना और फिर उसे जोड़ना आसान काम नहीं था. लेकिन अब जब यह मॉडल बनकर तैयार हो गया है, तब इसे सेंट्रल वर्कशॉप के प्रवेश द्वार के पास रखा गया है जो आकर्षण का केंद्र बन गया है. लोग यहां आकर मिसाइल के मॉडल के साथ सेल्फी ले रहे हैं और इस तरह वह सेना को नमन कर रहे हैं.

कबाड़ से जुगाड़ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

यह मॉडल हमने ऑपरेशन सिंदूर की याद में बनाया है. एस 400 एक यूनिक डिफेंस सिस्टम है, जो कि भारतीय सेवा के डिफेंस की रीड की हड्डी था. इसी सोच के साथ हमने एस 400का मॉडल बनाने का सोचा. जो ट्रक है वह कबाड़ में पड़ा हुआ था. बाकी सारे सामान भी पूरी तरह से कबाड़ थे. जवान को भी इंजन के पार्ट्स से तैयार किया गया है.- केंद्रीय वर्कशॉप के सीनियर मैनेजर दीपक कुमार

पूरी तरह से स्क्रैप के लोहे को लिया गया: यह मॉडल ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की थीम पर तैयार किया गया है, जो पूरी तरह से कचरे और बेकार पड़े सामान (स्क्रैप) का उपयोग कर बनाया गया है. जिसे वैसा ही लुक दिया गया है, जैसा कि रूस के आधुनिक एस-400 एंटी मिसाइल सिस्टम का है. इस परियोजना में लगभग 40 से 50 लोग शामिल थे, जिन्होंने इसे बनाने में विशेष योगदान दिया.

Central Workshop Gevra Tribute To Indian Army
सेंट्रल वर्कशॉप गेवरा का ऑपरेशन सिंदूर को अनोखे अंदाज में ट्रिब्यूट (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इस पूरे मॉडल को बनाने में लगभग 1 टन लोहे का इस्तेमाल किया गया है. इसमें एक भी सामान ऐसा नहीं है, जिसे बाहर से क्रय किया गया हो. सभी अधिकारी और कर्मचारियों का इसमें योगदान रहा. हमारे तकनीकी टीम ने इसे अंतिम लुक दिया है- बीसी शर्मा, GM

केंद्रीय उत्खनन कर्मशाला के अधिकारी ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत कर्मचारियों ने अधिकारियों के मार्गदर्शन में कई महंगी हाइड्रोलिक सिस्टम वाली गाड़ियों को भी नई तकनीक से ठीक कर कंपनी के उत्पादन में फिर से लगाया गया है.

जानिए क्या है एस 400 मिसाइल: एस-400 एक रूस-निर्मित लंबी दूरी की वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है. जिसे विमान, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन जैसे हवाई खतरों को रोकना और नष्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. इसे विश्व की सबसे उन्नत वायु रक्षा प्रणालियों में से एक माना जाता है. जिसकी चार अलग-अलग मिसाइलें हैं. रेंज 40 किमी से लेकर 400 किमी तक है. एक जानकारी के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर में इसने पाकिस्तान के पांच फाइटर जेट और एक ड्रोन को मार गिराया था. पाकिस्तान के हमलों को विफल कर दिया था.

S-400 missile Model Of Scrap
1 टन लोहे से बनाया S-400 मिसाइल मॉडल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

स्क्रैप से बना यह मॉडल न केवल तकनीकी समझ और कलात्मक कौशल को दर्शाता है, बल्कि स्वच्छता अभियान को भी नई दिशा देता है. यह संदेश देता है कि बेकार समझी जाने वाली वस्तुओं से भी उपयोगी और प्रेरणादायक चीजें तैयार की जा सकती हैं.

S-400 missile Model Of Scrap
जवान को भी इंजन के पार्ट्स से तैयार किया गया है (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
संपादक की पसंद

