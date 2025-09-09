केंद्रीय टीम ने किया आपदा ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा, नुकसान का किया आकलन, उत्तराखंड को ₹5702 करोड़ की दरकार

केंद्रीय टीम ने किया आपदा ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा, नुकसान का किया आकलन, उत्तराखंड को ₹5702 करोड़ की दरकार
उत्तराखंड सरकार ने आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र से ₹5702 करोड़ का आर्थिक पैकेज मांगा है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 9, 2025 at 7:12 PM IST
रुद्रप्रयाग/पौड़ी गढ़वाल: उत्तराखंड में आपदा से हुए नुकसान का आकलन करने लिए केंद्रीय से गठित उच्च स्तरीय टीम आज रुद्रप्रयाग और पौड़ी गढ़वाल पहुंची. टीमों ने दोनों ही जगह पर स्थलीय निरीक्षण किया. केंद्रीय टीम नुकसान का विस्तृत आकलन करने के साथ ही राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे राहत और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा करना भी है.
रुद्रप्रयाग के बसुकेदार क्षेत्र में किया निरीक्षण: टीम के सदस्यों ने आज बड़ेथ तक सड़क मार्ग से आपदा प्रभावित इलाकों का स्थलीय निरीक्षण किया गया और स्थानीय लोगों, प्रशासन व संबंधित विभागीय अधिकारियों से क्षति और पुननिर्माण कार्यों के आंकलन की जानकारी ली.
टीम ने आपदा में प्रभावित क्षेत्र में कार्यरत अधिकारियों और स्थानीय प्रभावित लोगों के साथ ग्राम बड़ेथ में बातचीत कर स्थिति की समीक्षा की. स्थानीय लोगों ने टीम के समक्ष अपनी समस्याएं रखी और उनके निराकरण किए जाने का अनुरोध किया.
केंद्र सरकार द्वारा जनपद के आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए गठित उच्च-स्तरीय अंतर-मंत्रालय केंद्रीय टीम (IMCT) ने आज जनपद रुद्रप्रयाग के तहसील बेसुकेदार क्षेत्र अंतर्गत आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थलीय निरीक्षण किया।— Uttarakhand DIPR (@DIPR_UK) September 9, 2025
टीम के निरीक्षण का उद्वेश्य आपदा के कारण हुए नुकसान का… pic.twitter.com/UyZ8Dw1THQ
आपदा प्रभावित लोगों ने उनके मकानों, फसलों और व्यवसायों सहित विभिन्न परिसंपत्तियों को हुए नुकसान की जानकारी दी. लोगों ने टीम से क्षेत्र में हेलीपैड निर्माण, पुनर्वास, भूगर्भीय सर्वेक्षण कराने, रोजगार, पुर्नस्थापन और परिस्थिति क्षतिपूर्ति (मुआवजा) स्वास्थ्य सुविधाएं आदि जल्द उपलब्ध कराने की मांग की.
टीम द्वारा स्थलीय निरीक्षण के साथ हवाई सर्वे कर आपदा से प्रभावित क्षेत्रों छैनागाड़, तालजमण, बगड़तोक, जौला, डुंगर भटवाड़ी और स्यूर आदि की स्थिति का बारीकी से अध्ययन किया. निरीक्षण के दौरान टीम द्वारा बुनियादी ढांचे की क्षति, सड़कों, पुलों, सार्वजनिक भवनों, बिजली एवं जल आपूर्ति लाइनों को हुए नुकसान के आकलन के साथ साथ कृषि, फसलों, पशुधन और स्थानीय आजीविका के अन्य साधनों को हुए नुकसान का जायज़ा लिया.
अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीम का नेतृत्व कर रहें संयुक्त सचिव भारत सरकार डॉ. आर प्रसन्ना ने कहा कि उनके इस दौरे का मुख्य उद्देश्य आपदा से हुई वास्तविक क्षति का आकलन करना है, ताकि भारत सरकार को प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रभावित क्षेत्रों के लिए आवश्यक सहायता एवं पुनर्निर्माण कार्यों की योजना शीघ्र बनाई जा सके.
आपदा से हुए नुकसान का वैज्ञानिक आकलन करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा गठित अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल ने मंगलवार को जनपद पौड़ी गढ़वाल का दौरा कर आपदा प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दल ने तहसील पौड़ी अंतर्गत सैंजी गांव का भ्रमण कर ग्रामीणों से… pic.twitter.com/B2Jp0v8U0u— Uttarakhand DIPR (@DIPR_UK) September 9, 2025
उन्होंने कहा कि आपदा प्रभावितों के जान-माल को हुए नुकसान की जानकारी स्थानीय प्रशासन के माध्यम से ली जा रही है. टीम द्वारा किए गए हवाई सर्वेक्षण, स्थलीय निरीक्षण एवं प्रशासन से हुई विस्तृत चर्चा से प्राप्त जानकारी को संकलित कर विस्तृत रिपोर्ट भारत सरकार को भेजी जाएगी. इस रिपोर्ट के आधार पर आपदा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास, बुनियादी ढांचे की बहाली तथा दीर्घकालिक सुरक्षा उपायों के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे. टीम प्रभावितों के मकान, आजीविका, जमीनों और फसलों आदि परिसंपत्तियों को हुए नुकसान से संबंधित रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी. उसके बाद राहत पैकेज की घोषणा की जाएगी.
पौड़ी में केंद्रीय टीम ने किया निरीक्षण: भारत सरकार की अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीम मंगलवार को पौड़ी गढ़वाल भी पहुंची. जिलाधिकारी के साथ टीम ने पाबौ ब्लॉक के सैंजी गांव का स्थलीय निरीक्षण किया और प्रभावित ग्रामीणों से सीधे संवाद स्थापित किया. इस दौरान टीम ने क्षतिग्रस्त घर, सड़कें, पुल, सार्वजनिक भवन, पेयजल योजनाएं, विद्युत लाइनें, कृषि भूमि, फसलें और पशुधन जैसी क्षतियों का गहन अध्ययन किया..
निरीक्षण के दौरान टीम ने आपदा राहत एवं बचाव कार्यों की भी जानकारी ली. प्रभावित परिवारों को उपलब्ध कराए जा रहे खाद्यान्न, पेयजल, चिकित्सा सुविधाएं और अस्थायी आश्रय जैसी व्यवस्थाओं का जायज़ा लेकर उन्होंने प्रशासन के प्रयासों की समीक्षा की.
पौड़ी गढ़वाल में हाल ही में हुई भारी बारिश और भूस्खलन से जनपद पौड़ी गढ़वाल के कई क्षेत्रों में भारी नुकसान हुआ है. आपदा से प्रभावित इलाकों की वास्तविक स्थिति का आकलन करने के लिए भारत सरकार से आई अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम ने मंगलवार को जिले का स्थलीय निरीक्षण किया.
जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने कहा कि केंद्र से आई टीम का यह निरीक्षण राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है. दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार आवश्यक निर्णय लेगी, जिससे केंद्र और राज्य सरकार के बीच समन्वय बढ़ेगा और पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी आएगी.
जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि आपदा प्रभावित परिवारों को राहत उपलब्ध कराने और उनके पुनर्वास के लिए प्रशासन पूरी गंभीरता से कार्य कर रहा है. उन्होंने विश्वास जताया कि केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से जनपद के प्रभावित क्षेत्रों को शीघ्र ही सामान्य जीवन की ओर लौटने में मदद मिलेगी.
वहीं ग्राम प्रधान रेखा देवी ने बताया कि हाल ही में आई भीषण आपदा के चलते कई ग्रामीणों के मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं. उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से प्रत्येक प्रभावित परिवार को राहत राशि के रूप में पांच लाख रुपये दिए गए हैं, लेकिन इतनी राशि से नुकसान की भरपाई संभव नहीं है. इसलिए उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से राहत राशि को बढ़ाए जाने की मांग रखी है.
वहीं प्रभावित ग्रामीण नीलम भंडारी ने अपनी व्यथा साझा करते हुए बताया कि भारी बारिश और भूस्खलन के कारण उनका मकान पूरी तरह बह गया. कुछ समय बाद उनके पुत्र की शादी प्रस्तावित थी, जिसके लिए उन्होंने गहनों और अन्य आवश्यक सामान की व्यवस्था की थी, लेकिन आपदा में सब कुछ नष्ट हो जाने के कारण उन्हें अपने बेटे की शादी स्थगित करनी पड़ी है.
उन्होंने बताया कि फिलहाल परिवार अस्पताल में रहकर स्थिति सामान्य होने का इंतजार कर रहा हैय नीलम भंडारी ने सरकार से गुहार लगाई कि इस आपदा में उनका सब कुछ बर्बाद हो गया है, इसलिए उन्हें पर्याप्त वित्तीय सहायता मिलनी चाहिए. ताकि वे दोबारा अपने जीवन को संवार सकें.
सैंजी क्षेत्र में हाल ही में आई आपदा से ग्रामीणों का जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. आपदा में कुल 16 परिवारों के घर पूरी तरह से तबाह हो गए हैं. इनमें से 6 परिवार फिलहाल पीएचसी सैंजी में शरण लिए हुए हैं, जबकि 6 अन्य परिवार गांव में ही किसी और के घरों में रहकर दिन गुजार रहे हैं. शेष 4 परिवार, जो बाहर रहते थे, उनके घर भी इस आपदा की चपेट में आकर पूरी तरह नष्ट हो गए.
