लखनऊः केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के लखनऊ कैंपस ने संस्कृत भाषा को बोलने और पढ़ने के लिए एक विशेष रेखा टूल तैयार किया है. इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति लगातार 14 दिनों तक प्रेक्टिस करके आसानी से संस्कृत भाषा को बोलना और समझना सीख सकता है. साथ ही वह संस्कृत पढ़ने में भी दक्षता हासिल कर सकता है.

300 छात्रों को संस्कृत की ट्रेनिंग दी जा रही: विश्वविद्यालय की ओर यह प्रोग्राम पहली बार शुरू किया गया है. कैंपस में 4 से 12 अगस्त तक संस्कृत सप्ताह मनाया जा रहा है. इसमें विश्वविद्यालय में नए प्रवेश पाने वाले करीब 300 छात्रों को संस्कृत बोलने की प्रैक्टिस करवाई जा रही है.

जानकारी देत केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय लखनऊ कैंपस के निदेशक प्रो. सर्वनारायण झा (Video Credit: ETV Bharat)

वर्कशॉप में केवल संस्कृत में ही बात करना जरूरी: इस एक्टिविटी के दौरान एक्सपर्ट संस्कृत के अलावा किसी अन्य भाषा का प्रयोग नहीं कर रहे हैं. विश्वविद्यालय प्रशासन इस प्रैक्टिस का वीडियो सोशल मीडिया पर भी पोस्ट कर रहा है. अगर कोई व्यक्ति घर पर बैठकर संस्कृत बोलना और पढ़ना चाहे, तो इनके माध्यम से वह आसानी से सीख सकते है.

14 दिन के लिए 14 पाठ्यक्रम तैयार किए गए: केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर डॉ. रुद्र नारायण नरसिंह मिश्रा ने बताया कि केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय ने संस्कृत बोलचाल और संस्कृत पढ़ने के लिए 14 दोनों का एक विशेष पाठ्यक्रम तैयार किया है. हर दिन के लिए अलग-अलग कोर्स बनाए गए हैं.

संस्कृत में बात करने की प्रैक्टिस करायी जाती है: इन पाठ्यक्रमों में कुछ मुख्य बिंदुओं पर बातचीत कैसे की जाती है, उसकी प्रैक्टिस कराई जाती है. इसमें छात्रों का अपना परिचय देना, मिलने पर किस तरह से बोलना है और अभिवादन करना है, यह तो सिखाया ही जा रहा है. साथ ही इन 14 दिनों के पाठ्यक्रम में क्रिया पदों जैसे भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल में किस तरह से बातचीत करनी है और उनका उच्चारण कैसे करना है, यह अभिनय के माध्यम से बताया जा रहा है.

संस्कृत के याद करने की पुरानी विधि इस्तेमाल की जा रही: संस्कृत को याद रखने की पुरानी विधि सिखायी जा रही है. प्रोफेसर मिश्रा ने बताया कि इसमें 14 दिनों के प्रोजेक्ट में एक भी हिंदी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है.

रोज 1 लाख से अधिक लोग सोशल मीडिया पर देख रहे: केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय लखनऊ कैंपस के निदेशक प्रोफेसर सर्वनारायण झा ने बताया कि 14 दोनों के वर्कशॉप की ऑनलाइन रिकॉर्डिंग की जा रही है. अभी हम फेसबुक अकाउंट से रोज लाइव कर रहे हैं. पूरा पाठ्यक्रम जल्द ही YouTube पर अपलोड करने के लिए वीडियो तैयार किये जा रहे हैं.

संस्कृत भाषा को पढ़ने के लिए दूसरी भाषा का प्रयोग गलत: प्रोफेसर झा ने कहा कि इस वर्कशॉप को रोजाना करीब 1 लाख से अधिक लोग सोशल मीडिया पर देख रहे हैं. इस वर्कशॉप को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि लोग संस्कृत भाषा को आसानी से सीख और पढ़ सके. उन्होंने बताया कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में आज के समय में संस्कृत भाषा को पढ़ने के लिए हिंदी का प्रयोग किया जा रहा है. स्कूलों में संस्कृत बोलना और लिखना एक बड़ी चुनौती समझी जाती है.

वर्कशॉप के बाद होंगे दो एग्जाम: संस्कृत सीखने के लिए हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वीडियो अपलोड कर रहे हैं. उनसे कोई भी निशुल्क संस्कृत सीख सकता है. संस्कृत की वर्कशॉप समाप्त होने के बाद विद्यार्थियों को दो परीक्षाएं देनी होंगी. इन दोनों परीक्षाओं को जो छात्र प्रथम आएगा, उसे विश्वविद्यालय विशेष तौर पर सम्मानित भी करेगा और पुरस्कार राशि भी देगा.



