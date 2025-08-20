कोटा: प्रदेश में डमी कैंडिडेट के जरिए परीक्षा देकर नौकरी पाने के कई मामले सामने आए हैं. रेलवे में भी हाल ही में इस तरह का मामला देखने को मिला था. अब ताजा मामला केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सीएनबी) में सामने आया है, जिसमें विभाग ने कड़ी कार्रवाई करते हुए एक इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल को बर्खास्त कर दिया. ये दोनों क्रमश: 4 और 6 साल से नौकरी कर रहे थे. दोनों की नियुक्ति कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से हुई थी, लेकिन वास्तव में उनकी जगह किसी और व्यक्ति ने परीक्षा दी थी. इनके फोटो, हस्ताक्षर और फिंगरप्रिंट मिसमैच हो रहे थे. इसी पर विभाग को दोनों पर संदेह हुआ और उन्होंने जांच शुरू कर दी. जांच के बाद ही विभाग ने यह फैसला लिया.

केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के उपायुक्त नरेश बुंदेल ने बताया कि विभाग को दोनों के संबंध में शिकायत मिली थी, जिसके बाद जांच कराई गई. यह पूरी जांच रिपोर्ट मुख्यालय भेज दी गई थी. इसके आधार पर दोनों को बर्खास्त कर दिया गया. इनमें इंस्पेक्टर प्रदीप मूल रूप से हरियाणा निवासी हैं, जिन्होंने साल 2019 में फर्जी तरीके से नौकरी पाई थी. वह वर्तमान में प्रतापगढ़ जिले में तैनात था, जबकि कांस्टेबल जाकिर हुसैन बिहार निवासी है. वह 2021 में नौकरी में आया था. उसके बाद कोटा में ही पदस्थ था.

नारकोटिक्स ब्यूरो ने शिकायत के बाद दोनों आरोपियों के संबंधित दस्तावेज कर्मचारी चयन आयोग से मंगवाए थे. इन दस्तावेजों के आधार पर फोटो का मिलान कराया गया, जिसके लिए नमूने भोपाल लैब में भेजे गए. इसमें प्रदीप के फोटो का मिलान हो गया, लेकिन जाकिर हुसैन के फोटो का मिलान नहीं हुआ. इसके बाद प्रदीप के फिंगरप्रिंट की जांच जयपुर लैब में करवाई गई. जांच में पाया गया कि प्रदीप के नौकरी ज्वाइन करते समय लिए गए और परीक्षा के दौरान लिए गए फिंगरप्रिंट अलग-अलग थे. इसके अलावा दोनों के परीक्षा के दौरान दिए गए हस्ताक्षर और वर्तमान के हस्ताक्षर भी नहीं मिल रहे थे. इसके बाद सीधी कार्रवाई करते हुए दोनों को बर्खास्त कर दिया गया.

वेतन भत्तों के रूप में ले चुके लाखों रुपए: बर्खास्त इंस्पेक्टर प्रदीप और कांस्टेबल जाकिर हुसैन अब तक वेतन और भत्ते के रूप में लाखों रुपए प्राप्त कर चुके. ऐसे में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो दोनों आरोपियों से इस रकम की वसूली में जुटा हुआ है. दोनों आरोपियों को नोटिस देकर वेतन और भत्ते के रूप में लिए गए पैसे एक माह के भीतर वापस कराने को कहा गया है. ऐसा नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. यह पूरा मामला आगे की कार्रवाई के लिए केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो सारा मामला सीबीआई को भेजने की तैयारी में है.