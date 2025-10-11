ETV Bharat / state

यूपी SCR में बनेगा सेंट्रल म्यूजियम; पर्यटक स्थलों के AI जेनरेटेड 3D विजुअल्स होंगे प्रदर्शित

लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) के पारिजात सभागार में SCR रीजन प्लान के सर्वे रिपोर्ट का प्रेजेंटेशन किया गया.

यूपी SCR में बनेगा सेंट्रल म्यूजियम.
यूपी SCR में बनेगा सेंट्रल म्यूजियम. (Photo Credit: ETV Bharat)
Published : October 11, 2025

लखनऊ: राजधानी और आसपास के 6 जिलों को मिलाकर स्टेट कैपिटल रीजन (SCR) विकसित किया जा रहा है. एससीआर में एक सेंट्रल म्यूजियम भी बनाया जाएगा, जहां प्रदेश के पर्यटक स्थलों के AI जनरेटेड 3D विजुअल्स प्रदर्शित किए जाएंगे. यह पर्यटक स्थलों के इतिहास को भी बताएगा. इससे यूपी के पर्यटन को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी. एलडीए कार्यालय में इसे लेकर प्रेजेंटेशन भी किया गया.

एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि एससीआर के लिए जीआईएस आधारित क्षेत्रीय महायोजना तैयार करने के लिए कंसल्टेंट का चयन हो चुकी है. इसके लिए एईकॉम इंडिया प्रा. लि और एजीस इंडिया कंसल्टिंग इंजीनियर्स प्रा. लि के कंसोर्टियम का चयन किया गया है. कंसल्टेंट कंपनी 1 वर्ष में रीजनल प्लान तैयार करेगी. इसके बाद कंपनी अगले 5 वर्ष में रीजनल प्लान के मुताबिक, परियोजनाओं को चिन्हित करते हुए उनका डीपीआर तैयार करेगी. साथ ही परियोजनाओं को क्रियान्वित कराने का काम सुनिश्चित कराएगी.

6 जिलों को मिलाकर एससीआर: एलडीए उपाध्यक्ष ने बताया कि एससीआर में लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, हरदोई, बाराबंकी और रायबरेली जनपद शामिल हैं. इसका क्षेत्रफल लगभग 26,000 वर्ग किलोमीटर है. कंसल्टेंट द्वारा सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बताया गया कि अन्य जनपदों की तुलना में लखनऊ अधिक विकसित है. आसपास के जनपदों से रोजाना हजारों लोग व्यवसाय, नौकरी, स्वास्थ्य, शिक्षा समेत विभिन्न कारणों से लखनऊ आते हैं.

एससीआर में हाईस्पीड कनेक्टिविटी: एससीआर में आसपास के जनपदों में भी समान रूप से विकास किया जाएगा. इससे निवेश बढ़ेगा, रोजगार और व्यवसाय के अवसर बनेंगे. गांवों तक शहरी सुविधाएं पहुंचेंगी और लोगों को उनके क्षेत्र में ही निवास, व्यापार, नौकरी आदि के लिए बेहतर माहौल मिलेगा. साथ ही जनपदों के बीच हाईस्पीड कनेक्टिविटी से माइग्रेशन में कमी आएगी.

सभी जिलों की बनेगी विकास योजना: सांसद प्रतिनिधि दिवाकर त्रिपाठी ने कहा कि लखनऊ का विकास शहरीकरण की वजह से हुआ. इसी तरह बाराबंकी, उन्नाव आदि जनपदों में भी शहरीकरण के लिए विस्तृत प्लान तैयार कराने की जरूरत है. इसमें जनपदों में पेयजल, बिजली की कितनी खपत है? आबादी के अनुपात में स्वास्थ्य, शिक्षा समेत अन्य मूलभूत सुविधाओं का क्या दायरा है? इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए कार्ययोजना बनानी होगी.

एलडीए उपाध्यक्ष ने बताया कि लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, हरदोई, बाराबंकी और रायबरेली में आधारभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने का काम किया जा रहा है. जनपदों के बीच हाईस्पीड रेल, रोड कनेक्टिविटी का प्रावधान किया जा रहा है. आवागमन तेज और सुगम होने से औद्योगिक, व्यावसायिक विकास को बल मिलेगा. इससे बड़ी तादाद में रोजगार के अवसर पैदो होंगे और प्रदेश का आर्थिक विकास होगा.

एलडीए सभागार में प्रेजेंटेशन: लखनऊ विकास प्राधिकरण सभागार में एससीआर रीजनल प्लान के सर्वे रिपोर्ट का प्रेजेंटेशन दिया गया. इस मौके पर विधान परिषद सदस्य मुकेश शर्मा, सांसद प्रतिनिधि दिवाकर त्रिपाठी और राघवेंद्र शुक्ला, एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार, मुख्य नगर नियोजक केके गौतम, मुख्य अभियंता नवनीत शर्मा समेत अन्य अधिकारी, अभियंता और कंसल्टेंट उपस्थित रहे.

