यूपी SCR में बनेगा सेंट्रल म्यूजियम; पर्यटक स्थलों के AI जेनरेटेड 3D विजुअल्स होंगे प्रदर्शित

लखनऊ: राजधानी और आसपास के 6 जिलों को मिलाकर स्टेट कैपिटल रीजन (SCR) विकसित किया जा रहा है. एससीआर में एक सेंट्रल म्यूजियम भी बनाया जाएगा, जहां प्रदेश के पर्यटक स्थलों के AI जनरेटेड 3D विजुअल्स प्रदर्शित किए जाएंगे. यह पर्यटक स्थलों के इतिहास को भी बताएगा. इससे यूपी के पर्यटन को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी. एलडीए कार्यालय में इसे लेकर प्रेजेंटेशन भी किया गया.

एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि एससीआर के लिए जीआईएस आधारित क्षेत्रीय महायोजना तैयार करने के लिए कंसल्टेंट का चयन हो चुकी है. इसके लिए एईकॉम इंडिया प्रा. लि और एजीस इंडिया कंसल्टिंग इंजीनियर्स प्रा. लि के कंसोर्टियम का चयन किया गया है. कंसल्टेंट कंपनी 1 वर्ष में रीजनल प्लान तैयार करेगी. इसके बाद कंपनी अगले 5 वर्ष में रीजनल प्लान के मुताबिक, परियोजनाओं को चिन्हित करते हुए उनका डीपीआर तैयार करेगी. साथ ही परियोजनाओं को क्रियान्वित कराने का काम सुनिश्चित कराएगी.

6 जिलों को मिलाकर एससीआर: एलडीए उपाध्यक्ष ने बताया कि एससीआर में लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, हरदोई, बाराबंकी और रायबरेली जनपद शामिल हैं. इसका क्षेत्रफल लगभग 26,000 वर्ग किलोमीटर है. कंसल्टेंट द्वारा सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बताया गया कि अन्य जनपदों की तुलना में लखनऊ अधिक विकसित है. आसपास के जनपदों से रोजाना हजारों लोग व्यवसाय, नौकरी, स्वास्थ्य, शिक्षा समेत विभिन्न कारणों से लखनऊ आते हैं.

एससीआर में हाईस्पीड कनेक्टिविटी: एससीआर में आसपास के जनपदों में भी समान रूप से विकास किया जाएगा. इससे निवेश बढ़ेगा, रोजगार और व्यवसाय के अवसर बनेंगे. गांवों तक शहरी सुविधाएं पहुंचेंगी और लोगों को उनके क्षेत्र में ही निवास, व्यापार, नौकरी आदि के लिए बेहतर माहौल मिलेगा. साथ ही जनपदों के बीच हाईस्पीड कनेक्टिविटी से माइग्रेशन में कमी आएगी.