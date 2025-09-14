ETV Bharat / state

करनाल में सेवा पखवाड़ा की रणनीति तय, मनोहर लाल ने थामी कमान, बोले- "17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा अभियान"

करनाल में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा. जानें बाढ़ प्रभावितों के लिए क्या कहा

करनाल में सेवा पखवाड़ा की रणनीति तय
करनाल में सेवा पखवाड़ा की रणनीति तय (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 14, 2025 at 4:04 PM IST

Updated : September 14, 2025 at 5:02 PM IST

करनाल: हरियाणा के करनाल पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भाजपा विधायकों और कार्यकर्ताओं संग बैठक कर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा पखवाड़े के कार्यक्रमों को अंतिम रूप दिया. बता दें कि 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है. वहीं, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है. इसके अलावा, 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्मदिवस भी मनाया जाएगा. इसी कड़ी में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा पूरे देश में मनाया जाएगा.

"स्वच्छता ही सेवा अभियान": मंत्री ने कहा कि "इस सेवा पखवाड़े के लिए खास तौर पर जिला स्तर, विधानसभा स्तर और ग्रामीण स्तर तक की रूपरेखा तैयार की गई है. सेवा पखवाड़ा में 17 तरह की गतिविधियां होंगी. रक्तदान शिविर, एक पेड़ मां के नाम, प्रबुद्धजन संगोष्ठियों, व्यापारिक सम्मेलन और प्रदर्शनियां. यह अभियान "स्वच्छता ही सेवा" के नारे के साथ पूरे देशभर में चलेगा".

किसानों को मुआवजे का आश्वासन: इसके अलावा, भारी बरसात के बीच प्रदेश में आई बाढ़ को लेकर मनोहर लाल ने कहा कि "हर संस्था ने राहत कार्य किया. हरियाणा में अन्य राज्यों के मुकाबले कम बाढ़ आई है. किसानों को जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई सरकार करेगी. मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है, हर बार अन्य प्रदेशों से ज्यादा करते हैं. इस बार भी प्रदेश की योजना में पूरा सहयोग किया जाएगा."

करनाल में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल (Etv Bharat)

"पीएम आवास योजना का पहला चरण पूरा": त्योहारों के दिन नजदीक है और उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कई अहम निर्णय लिए हैं. इसमें पटाखों पर प्रतिबंध और प्रदूषण को लेकर मंत्री ने कहा कि "सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश समाज हित में होते हैं. बड़े हित के लिए छोटे हित का त्याग करना पड़ता है. प्रशासन को संतुलन बनाना होगा, ताकि पर्यावरण और बच्चों की पढ़ाई दोनों ही सुरक्षित रहें." मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि" प्रधानमंत्री आवास योजना का पहला चरण 94% पूरा हो चुका है. “अब अगले पांच साल में 3 करोड़ नए मकान बनाए जाएंगे. 1 करोड़ शहरी और 2 करोड़ ग्रामीण क्षेत्रों में. हर परिवार को पक्का घर देना सरकार की प्राथमिकता है.”

Last Updated : September 14, 2025 at 5:02 PM IST

