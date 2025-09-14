ETV Bharat / state

करनाल में सेवा पखवाड़ा की रणनीति तय, मनोहर लाल ने थामी कमान, बोले- "17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा अभियान"

करनाल: हरियाणा के करनाल पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भाजपा विधायकों और कार्यकर्ताओं संग बैठक कर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा पखवाड़े के कार्यक्रमों को अंतिम रूप दिया. बता दें कि 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है. वहीं, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है. इसके अलावा, 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्मदिवस भी मनाया जाएगा. इसी कड़ी में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा पूरे देश में मनाया जाएगा.

"स्वच्छता ही सेवा अभियान": मंत्री ने कहा कि "इस सेवा पखवाड़े के लिए खास तौर पर जिला स्तर, विधानसभा स्तर और ग्रामीण स्तर तक की रूपरेखा तैयार की गई है. सेवा पखवाड़ा में 17 तरह की गतिविधियां होंगी. रक्तदान शिविर, एक पेड़ मां के नाम, प्रबुद्धजन संगोष्ठियों, व्यापारिक सम्मेलन और प्रदर्शनियां. यह अभियान "स्वच्छता ही सेवा" के नारे के साथ पूरे देशभर में चलेगा".

किसानों को मुआवजे का आश्वासन: इसके अलावा, भारी बरसात के बीच प्रदेश में आई बाढ़ को लेकर मनोहर लाल ने कहा कि "हर संस्था ने राहत कार्य किया. हरियाणा में अन्य राज्यों के मुकाबले कम बाढ़ आई है. किसानों को जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई सरकार करेगी. मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है, हर बार अन्य प्रदेशों से ज्यादा करते हैं. इस बार भी प्रदेश की योजना में पूरा सहयोग किया जाएगा."