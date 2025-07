ETV Bharat / state

हजारीबाग के बड़कागांव में केंद्रीय जांच एजेंसी की कार्रवाई, सीए के दफ्तर और आवास पर भी एक्शन - INVESTIGATION AGENCY ACTION

बड़कागांव में जांच एजेंसी की कार्रवाई ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : July 4, 2025 at 11:03 AM IST | Updated : July 4, 2025 at 11:20 AM IST 3 Min Read

हजारीबागः जिला में बड़कागांव में कई लोगों के ठिकानों पर केंद्रीय जांच एजेंसी की कार्रवाई चल रही है. ये कार्रवाई शुक्रवार सुबह से ही चल रही है. कोयला ट्रांसपोर्टिंग के जरिए मनी लाउंड्रिंग के मामले को लेकर जांच एजेंसी की कार्रवाई की गयी है. अब तक की जानकारी के अनुसार बड़कागांव के जिन चार ठिकानों में छापेमारी चल रही है. जिसमें बड़कागांव की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद, बड़कागांव प्रखंड अंतर्गत शिवाडीह निवासी मनोज दांगी, पंचम कुमार और मंटू सोनी शामिल है. यह सभी पूर्व विधायक अंबा प्रसाद और झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री योगेंद्र साहू के बेहद करीब बताए जाते हैं. हजारीबाग में जांच एजेंसी की कार्रवाई (ETV Bharat) इस छापेमारी को लेकर अंबा प्रसाद और उनके अन्य करीबियों के द्वारा किसी भी तरह की टिप्पणी नहीं की जा रही है. अंबा प्रसाद से लगातार संपर्क करने की कोशिश भी की गई लेकिन संपर्क स्थापित नहीं हो पाया है. वहीं ईडी किसी भी तरह का बयान या जानकारी बड़कागांव में नहीं दे रही हैं. सुरक्षा की दृष्टिकोण से चारों ठिकानों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है. आवास के बाहर सुरक्षा बलों की टीम (ETV Bharat)

