वासेपुर में केंद्रीय जांच एजेंसी की कार्रवाई, टेरर फंडिंग से जुड़ा है मामला

धनबादः केंद्रीय जांच एजेंसी ने झारखंड में एक बार फिर से दस्तक दी है. इस बार कोयलानगरी धनबाद में एजेंसी ने छापा मारा है. जिले के वासेपुर में रहने वाले एक शख्स के घर जांच एजेंसी की टीम ने मंगलवार को कार्रवाई की है. इस छापेमारी में जांच एजेंसी के साथ-साथ उत्तर प्रदेश की पुलिस भी मौजूद है.

धनबाद के वासेपुर में केंद्रीय जांच की टीम ने छापेमारी की है. मिली जानकारी के अनुसार, ये मामला ट्रेरर फंडिंग से जुड़ा हुआ है. वासेपुर के नूरी मस्जिद के पास रहने वाले शाहबाज के घर को जांच एजेंसी की टीम खंगाल रही है.

केंद्रीय जांच एजेंसी की छापामारी में शाहबाज के घर से भारी मात्रा कैश पैसा मिलने की बात कही जा रही है. इन नोटों को गिनने के लिए मशीन भी लाई गयी है. उत्तर प्रदेश की पुलिस और धनबाद पुलिस मौके पर मौजूद है. बता दें कि शाहबाज गोविंदपुर प्रज्ञा केंद्र का संचालक है. इसके साथ ही वह जमीन के कारोबार से जुड़ा हुआ है.

इससे पहले भी धनबाद के वासेपुर में 3 महीने पहले झारखंड एटीएस की टीम ने छापेमारी की थी. इस कार्रवाई में पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन से जुड़े होने के शक में 5 लोगों को शिकंजे में लिया गया था. एक बार फिर से केंद्रीय जांच एजेंसी की दस्तक से वासेपुर में हड़कंप मचा हुआ है.