मायावती के भतीजे आकाश आनंद की Y प्लस सिक्योरिटी हटाई गई, जानिए केंद्र सरकार ने क्यों ऐसा किया? - AAKASH ANAND

आकाश आनंद की सिक्योरिटी हटाई गई. ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : April 16, 2025 at 7:26 AM IST | Updated : April 16, 2025 at 8:33 AM IST 2 Min Read

लखनऊ: बहुजन समाज पार्टी में आकाश आनंद की वापसी के अगले ही दिन केंद्र सरकार ने उनकी वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा हटा दी है. आकाश को वाई प्लस सिक्योरिटी की एक मार्च 2024 को पार्टी का उत्तराधिकारी घोषित होने के बाद केंद्र सरकार की तरफ से दी गई थी. एक साल बाद ही केंद्र सरकार ने फिर समीक्षा की और आकाश आनंद की सुरक्षा हटाने का फैसला लिया. गृह मंत्रालय ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को आकाश को मिली वाई प्लस श्रेणी की सीआरपीएफ सुरक्षा वापस ले ली. गृह मंत्रालय ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के बाद यह फैसला लिया है. हालांकि, इस पर पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं हुआ है, लेकिन केंद्र सरकार के इस कड़े कदम के बाद सियासी गलियारों में चर्चाएं जरूर तेज हो गई हैं. आकाश आनंद को वाई प्लस श्रेणी की जो सुरक्षा मिली हुई है, उसके तहत उन्हें सीआरपीएफ के करीब आठ से 10 सशस्त्र सैनिक 24 घंटे सुरक्षा प्रदान करते थे. अब वाई प्लस श्रेणी सुरक्षा वापस लिए जाने के बाद उनके कार्यक्रम आयोजित होंगे तो सुरक्षा प्रोटोकॉल में चेंज किया जाएगा. बता दें कि, बुधवार को बसपा सुप्रीमो मायावती ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पदाधिकारियों के साथ ही जिलाध्यक्षों की बड़ी बैठक लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय पर बुलाई है. इस बैठक में बसपा में वापसी के बाद आकाश आनंद भी शामिल होने वाले हैं. जब तक वे बसपा से निष्कासित नहीं थे, तब तक लखनऊ आते थे तो उनके साथ वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा के तहत जवान भी मुस्तैद रहते थे. यह भी पढ़ें: यूपी में IPS अफसरों के ताबड़तोड़ ट्रांसफर; गाजियाबाद-आगरा के पुलिस कमिश्नर बदले, बुलंदशहर, मथुरा बाराबंकी को मिले नए पुलिस कप्तान - IPS TRANSFER

Last Updated : April 16, 2025 at 8:33 AM IST