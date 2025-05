ETV Bharat / state

पशुपालकों के पास मालामाल होने का मौका! सरकार दे रही 50 फीसदी की सब्सिडी, ऐसे करें आवेदन - NATIONAL LIVESTOCK MISSION SCHEME

पशुपालकों के लिए बकरी पालन से मालामाल बनने का मौका ( PHOTO-ETV Bharat )

हल्द्वानी: अगर आप बकरी और भेड़ पालन के शौकीन हैं तो इसके लिए आपको अच्छी खासी सब्सिडी मिल सकती है. राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM) योजना के तहत बकरी और भेड़ पालन के लिए 50 फीसदी की सब्सिडी मिल रही है. इसके लिए केंद्र सरकार 20 लाख से 1 करोड़ तक का लोन दे रही है. जिसके तहत आप 100 से 500 बकरियां/भेड़ों का पालन कर सकते हैं. भारत सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों और युवाओं को स्वरोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए लगातार अथक प्रयास कर रही है. सरकार द्वारा राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM) योजना के तहत विभिन्न परियोजनाएं चलाई जा रही हैं. जिनके माध्यम से पशुपालकों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है. पशुपालकों के लिए बकरी, भेड़ पालन से मालामाल बनने का मौका (-ETV Bharat) अपर निदेशक पशुपालन विभाग कुमाऊं मंडल डॉ. रमेश नितवाल ने बताया कि राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना के जरिए पशुपालकों की आर्थिक स्थिति को सशक्त बनाने और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार भेड़, बकरी और मुर्गी पालन के लिए योजना चला रही है. जिसके तहत 50 फीसदी तक की सब्सिडी प्रदान कर रही है. इस योजना के माध्यम से वे किसान जो अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं या स्वयं का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, उन्हें सरकार की ओर से आर्थिक सहयोग और अनुदान दिया जाता है.

