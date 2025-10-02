ETV Bharat / state

बिहार में केंद्र सरकार की बड़ी सौगात, 19 नए केंद्रीय विद्यालयों को दी स्वीकृति, यहां देखिए लिस्ट

पटना: केंद्र सरकार ने बिहार के शिक्षा ढांचे को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. राज्य में 19 नए केंद्रीय विद्यालयों (केवी) को खोले जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है. इस फैसले से शिक्षा विभाग में खुशी की लहर है और इसे राज्य की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था की दिशा में ऐतिहासिक पहल माना जा रहा है. अब सभी जिलों में केंद्रीय विद्यालय: बिहार के शिक्षा विभाग ने जानकारी दी है कि अभी तक 33 जिलों में 53 केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत थे. हालांकि नए 19 विद्यालयों की स्वीकृति से अब बिहार के सभी 38 जिलों में केंद्रीय विद्यालय की पहुंच हो जाएगी. इस तरह कुल मिलाकर राज्य में 72 केंद्रीय विद्यालय स्थापित हो जाएंगे. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का नया अध्याय: बिहार के शिक्षा विभाग ने कहा है कि केंद्रीय विद्यालयों के खुलने से छात्रों को उच्चस्तरीय और आधुनिक शिक्षा की सुविधा मिलेगी. यह विद्यालय विशेष रूप से सरकारी कर्मचारियों और आम जनता के बच्चों को राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा उपलब्ध कराते हैं. शिक्षा विभाग का मानना है कि इससे ग्रामीण और शहरी इलाकों के बीच शिक्षा की गुणवत्ता में संतुलन बनेगा. सरकार की ओर से विशेष सहयोग: राज्य सरकार ने इन विद्यालयों के स्थायी भवन निर्माण के लिए निशुल्क भूमि उपलब्ध कराने की घोषणा की है. साथ ही, निबंधन शुल्क और मुद्रांक शुल्क को भी माफ कर दिया गया है. इससे केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) को विद्यालयों के निर्माण और संचालन में बड़ी सुविधा होगी.