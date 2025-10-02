ETV Bharat / state

बिहार में केंद्र सरकार की बड़ी सौगात, 19 नए केंद्रीय विद्यालयों को दी स्वीकृति, यहां देखिए लिस्ट

केंद्र सरकार ने बिहार में 19 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी दी, जिससे सभी 38 जिलों में 72 केवी होंगे. देखें लिस्ट.

New Kendriya Vidyalaya In Bihar
बिहार में 19 नए केंद्रीय विद्यालय (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 2, 2025 at 2:43 PM IST

पटना: केंद्र सरकार ने बिहार के शिक्षा ढांचे को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. राज्य में 19 नए केंद्रीय विद्यालयों (केवी) को खोले जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है. इस फैसले से शिक्षा विभाग में खुशी की लहर है और इसे राज्य की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था की दिशा में ऐतिहासिक पहल माना जा रहा है.

अब सभी जिलों में केंद्रीय विद्यालय: बिहार के शिक्षा विभाग ने जानकारी दी है कि अभी तक 33 जिलों में 53 केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत थे. हालांकि नए 19 विद्यालयों की स्वीकृति से अब बिहार के सभी 38 जिलों में केंद्रीय विद्यालय की पहुंच हो जाएगी. इस तरह कुल मिलाकर राज्य में 72 केंद्रीय विद्यालय स्थापित हो जाएंगे.

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का नया अध्याय: बिहार के शिक्षा विभाग ने कहा है कि केंद्रीय विद्यालयों के खुलने से छात्रों को उच्चस्तरीय और आधुनिक शिक्षा की सुविधा मिलेगी. यह विद्यालय विशेष रूप से सरकारी कर्मचारियों और आम जनता के बच्चों को राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा उपलब्ध कराते हैं. शिक्षा विभाग का मानना है कि इससे ग्रामीण और शहरी इलाकों के बीच शिक्षा की गुणवत्ता में संतुलन बनेगा.

सरकार की ओर से विशेष सहयोग: राज्य सरकार ने इन विद्यालयों के स्थायी भवन निर्माण के लिए निशुल्क भूमि उपलब्ध कराने की घोषणा की है. साथ ही, निबंधन शुल्क और मुद्रांक शुल्क को भी माफ कर दिया गया है. इससे केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) को विद्यालयों के निर्माण और संचालन में बड़ी सुविधा होगी.

अस्थायी भवन से होगी शुरुआत: नए विद्यालयों के संचालन में किसी तरह की देरी न हो, इसके लिए राज्य में शिक्षा विभाग ने पहले ही अस्थायी भवन और स्थायी भवन के लिए भूमि चिन्हित कर दी है. इससे नए स्वीकृत विद्यालयों में जल्द ही पढ़ाई शुरू हो सकेगी और छात्रों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा.

शेष जिलों में भी पहुंची शिक्षा: मधुबनी, शेखपुरा, कैमूर, मधेपुरा और अरवल वे जिले थे जहां पहले केंद्रीय विद्यालय नहीं थे. लेकिन नए फैसले से अब इन जिलों में भी विद्यालय की स्थापना होगी. इसका मतलब है कि अब बिहार का कोई भी जिला केंद्रीय विद्यालय से वंचित नहीं रहेगा.

शिक्षा जगत में उत्साह: शिक्षाविद बीएन प्रसाद कहते हैं कि केंद्र सरकार का यह निर्णय बिहार की आने वाली पीढ़ियों के लिए वरदान साबित होगा. राज्य भर के छात्र अब बेहतर माहौल, योग्य शिक्षकों और राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं से लैस स्कूलों में पढ़ाई कर सकेंगे.

"बिहार में 19 नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना न केवल शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाएगी, बल्कि राज्य के हर जिले में समान अवसर उपलब्ध कराएगी. यह फैसला छात्रों के भविष्य को रोशन करने और बिहार की शिक्षा व्यवस्था को नई ऊंचाई देने की दिशा में मजबूत कदम साबित होगा."-बीएन प्रसाद, शिक्षाविद

