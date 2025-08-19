कोटा: केंद्र सरकार ने लंबे समय से सियासी मुद्दा बने कोटा एयरपोर्ट के लिए 1507 करोड़ रुपए मंजूर किया. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने मंगलवार को कोटा एयरपोर्ट के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के 1507 करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव मंजूर किया. डीपीआर के मुताबिक 1114 करोड़ रुपए से निर्माण होने हैं. इनमें 850 करोड़ के टेंडर हो चुके और शेष कार्य ग्रिड से जा रही हाईटेंशन लाइन शिफ्टिंग, फॉरेस्ट लैंड व अन्य स्वीकृति के लिए हैं.

सियासी मुद्दा बना: लंबे समय से कोटा में एयरपोर्ट की मांग थी. यह राजनीतिक मुद्दा भी बना. कोटा एयरपोर्ट को लेकर हर चुनाव में आरोप प्रत्यारोप लगे. लंबे समय से एयरपोर्ट की जमीन से लेकर पैसे की डिमांड तक का मुद्दा उठा. पिछली कांग्रेस सरकार में एयरपोर्ट के लिए जमीन शंभूपुरा में आवंटित हुई, लेकिन भूमि को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ट्रांसफर नहीं होने के चलते काम शुरू नहीं हो पाया. भाजपा शासन में काम ने गति पकड़ी. राज्य सरकार ने 440 हेक्टेयर जमीन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सौंपी. एयरपोर्ट निर्माण को लेकर एएआई ने दो टेंडर किए थे, लेकिन निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया.

दो टेंडर हो चुके: जुलाई में 384.79 करोड़ का दूसरा टेंडर जारी किया. सिटी एरिया वाले टेंडर में नए टर्मिनल भवन, एटीसी टावर, फायर स्टेशन, कार पार्किंग और सिटी साइड डेवलपमेंट जैसे प्रमुख कार्य शामिल हैं. निविदाएं 15 सितंबर तक आमंत्रित की जाएंगी. निर्माण के लिए 18 माह का समय दिया जाएगा. इसमें एयरपोर्ट टर्मिनल, पार्किंग एरिया, एटीसी टावर, नेवीगेशन एंड कम्युनिकेशन ब्लॉक बनेगा. शेष राशि में सीसीटीवी, सिक्योरिटी, पानी, बिजली और अन्य कई काम होंगे. इससे पहले प्रथम टेंडर फरवरी में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जारी किया था. इस एयर साइड के टेंडर में 467.67 करोड रुपए से रनवे, टैक्सी वे, एप्रन समेत अन्य निर्माण होने हैं. इसकी स्वीकृति अंतिम चरण में है. पहले और दूसरे चरण को मिलाकर अब तक कोटा एयरपोर्ट के लिए कुल 850 करोड़ से अधिक के कार्य टेंडर प्रक्रिया में आ चुके हैं. लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कोटा एयरपोर्ट के लिए कई बार मीटिंग ली. बिरला के अनुसार कोटा का ग्रीनफील्ड नया एयरपोर्ट निर्माण दिसंबर 2027 तक पूरा करना है.

ऐसे बनेगा एयरपोर्ट, जहां 7 बोइंग ए 321 हो सकेंगे खड़े

3200 मीटर लंबा रनवे, जिसकी 45 मीटर चौड़ाई होगी

दोनों तरफ 7.5 मीटर पेव्ड शोल्डर व रनवे एंड सेफ्टी एरिया बनाया जाएगा

यह 90 मीटर लंबा होगा व 240 मीटर चौड़ा होगी

7 ए 321 बोइंग एयरबस विमान एक साथ खड़े हो सकेंगे

20 हजार वर्ग मीटर का डोमेस्टिक पैसेंजर टर्मिनल, जिसमें पीक ऑवर में 1000 पैसेंजर आ जा सकेंगे

कैटेगिरी 3 का एटीसी टावर बनाया जाएगा

फायर स्टेशन और मोटर ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट और मैकेनिकल वर्कशॉप बनाया जाएगा

एयरपोर्ट पर इलेक्ट्रिक मैकेनिकल वर्क होगा. पूरी तरह से ड्रेनेज सिस्टम एयरपोर्ट पर डेवलप किया जाएगा

नेवीगेशन एंड कम्युनिकेशन की बिल्डिंग चार मंजिला होगी. इसमें अलग-अलग विंग के ऑफिस होंगे और उपकरण स्थापित किए जाएंगे

कंस्ट्रक्शन एरिया के साथ ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट एरिया बनेगा, जिसमें एयरलाइंस के लिए लैडर के अलावा अन्य उपकरण खड़े होंगे.

कैटेगरी 3 की लाइट भी रनवे पर लगाई जाएगी ताकि रात और हर मौसम में विमान उतारे जा सकें.

दो मंजिला पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग के बीच एक मेजाइन फ्लोर होगा, जिसमें एयरपोर्ट से जुड़े दफ्तर खुलेंगे.

वहां अधिकारियों और कर्मचारियों को काम करने के लिए जगह मिलेगी

दोनों फ्लोर पर छह बोर्डिंग गेट में तीन भूतल और तीन पहली मंजिल पर.

लगेज ट्रांसफर के लिए तीन कन्वेयर बेल्ट लगाएंगे, जो भूतल पर बनेगी.

एयरपोर्ट निर्माण के साथ वेस्ट वाटर जनरेशन के लिए 556 केएलडी का ट्रीटमेंट और डिस्पोजल प्लांट लगाया जाएगा.

अगले 15 साल के अनुसार 810 केएलडी पानी के डिमांड होगी. इसके लिए पीएचईडी ने काम शुरू किया.

इसके लिए 23 करोड़ रुपए की सैद्धांतिक सहमति एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दी.

कोटा इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (केईडीएल) 3571 किलोवाट विद्युत क्षमता के अनुसार पावर उपलब्ध कराएगी. इसकी अनुमानित लागत 16 करोड़ रुपए है, यह राशि एयरपोर्ट अथॉरिटी देगी

इस प्रोजेक्ट में 384 वाहन और 80 टैक्सी पार्क की जा सकेंगी. 70 स्टाफ वाहन और 96 बाइक खड़ी की जा सकेगी

एयर साइड टेंडर से यह होगा निर्माण