ETV Bharat / state

राहुल के गुजरात फॉर्मूले के राजस्थान में लागू होने से नेताओं और जिलाध्यक्षों में बेचैनी

जिलों में फीडबैक लेकर तीन-तीन नाम का पैनल तैयार करेंगे पर्यवेक्षक : दरअसल, जिलों में केंद्रीय पर्यवेक्षक स्थानीय नेताओं-कार्यकर्ताओं की बैठकर लेकर जिलाध्यक्षों के दावेदारों को लेकर जमीनी फीडबैक लेंगे और उसके बाद तीन-तीन नाम का पैनल तैयार करके पार्टी हाईकमान को देंगे. उसके बाद ही पार्टी हाईकमान जिलाध्यक्षों की घोषणा करेंगे.

दिल्ली में बैठक लेंगे खड़गे-राहुल : वहीं, राजस्थान में लगाए गए केंद्रीय पर्यवेक्षकों की गुरुवार शाम 6 बजे एआईसीसी मुख्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बैठक लेंगे और उन्हें दिशा निर्देश देंगे. इसके बाद केंद्रीय पर्यवेक्षकों को जिले आवंटित कर दिए जाएंगे. पार्टी नेताओं का कहना है कि जल्द ही केंद्रीय पर्यवेक्षक अपने प्रभार वाले जिलों में जाकर काम संभाल लेंगे.

नेताओं की सिफारिश भी नहीं आएगी काम : दरअसल, जिलाध्यक्षों के चयन में पहले नेताओं की सिफारिश चलती थी, लेकिन अब राहुल गांधी के इस फॉर्मूले के तहत नेताओं की सिफारिश नहीं चलेगी और ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर ही पर्यवेक्षक अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे.

जयपुर: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का ड्रीम प्रोजेक्ट संगठन सृजन अभियान राजस्थान में भी लागू कर दिया गया है. इसके तहत जिलाध्यक्षों के चयन और रायशुमारी के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है. पार्टी हाईकमान ने 30 पर्यवेक्षक राजस्थान में नियुक्त किए हैं. वहीं, राजस्थान में केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति होने से नेताओं और मौजूदा जिलाध्यक्षों में भी बेचैनी बढ़ गई है, क्योंकि अब प्रदेश भर के तमाम जिलों में पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर ही जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की जाएगी. ऐसे में मौजूदा जिलाध्यक्ष को भी बदला जाएगा.

पार्टी हाईकमान ने सोच-समझकर फैसला लिया है : वहीं, इस मामले में कांग्रेस के प्रदेश महासचिव और प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी का कहना है कि हरियाणा, गुजरात, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में भी संगठन सृजन अभियान के तहत केंद्रीय पर्यवेक्षक लगाए गए हैं. राजस्थान के भी कई नेताओं को दूसरे राज्यों में पर्यवेक्षक लगाया गया है. इस अभियान के जरिए पार्टी मजबूत होगी और केंद्रीय पर्यवेक्षक जमीनी फीडबैक लेंगे और उसके बाद अपनी रिपोर्ट तैयार करके पार्टी हाई कमान को देंगे. राजस्थान में जो नए आठ जिले बने हैं वहां भी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर ही जिलाध्यक्षों की नियुक्ति होगी.

नए और योग्य लोगों को भी मिलेगा मौका : वहीं, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक मनीष गोधा का कहना है कि राहुल गांधी का यह निर्णय सही है. इससे अब संगठनात्मक नियुक्तियों में सिफारिश पर ब्रेक लगेगा और जो योग्य और नए कार्यकर्ता हैं उनको भी जिलाध्यक्ष बनने का मौका मिलेगा. ग्राउंड से नाम आएगा और उस आधार पर नियुक्ति होगी. संगठनात्मक दृष्टिकोण से यह कदम अच्छा है. हालांकि, यह कितना कारगर साबित होगा यह आगे पता चलेगा.

नवंबर के पहले सप्ताह तक देनी है रिपोर्ट : इधर कांग्रेस के केंद्रीय पर्यवेक्षकों को अपनी रिपोर्ट नवंबर के पहले सप्ताह तक देनी है. ऐसे में माना जा रहा है कि केंद्रीय पर्यवेक्षकों के दौरे जल्द शुरू हो जाएंगे.

खड़गे ने संगठन को समर्पित किया है साल 2025 : वहीं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने साल 2025 संगठन को समर्पित किया है और इसी के तहत पूरे देश में कांग्रेस अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने में लगी हुई है. बूथ लेवल से लेकर प्रदेश लेवल और राष्ट्रीय लेवल तक लगातार नियुक्तियों का दौर चल रहा है. खड़गे ने सभी राज्यों को ज्यादा से ज्यादा पदाधिकारी बनने का टास्क दिया था. अकेले राजस्थान में 31 दिसंबर 2025 तक 10 लाख लोगों को पदाधिकारी बने का टारगेट दिया हुआ है.