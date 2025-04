ETV Bharat / state

ऑडिटर जनरल कार्यालय के डिविजनल अकाउंटेंट की वरिष्ठता सूची रद - CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL

इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला. ( photo credit: etv bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : April 5, 2025 at 6:50 AM IST | Updated : April 5, 2025 at 7:13 AM IST 2 Min Read

प्रयागराज: केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण प्रयागराज (कैट) ने ऑडिटर जनरल कार्यालय के मंडलीय लेखाकारों (डिविजनल अकाउंटेंट) की 18 नवंबर 2020 को जारी वरिष्ठता सूची को रद्द कर दिया है. बता दें कि 16 मंडलीय लेखाकारों ने कैट में प्रार्थनापत्र दाखिल कर 25 फ़रवरी 2019 के सहायक ऑडिटर जनरल के पत्र और 18 नवंबर 2020 को जारी वरिष्ठता सूची को चुनौती दी थी. इसे रद्द करने की मांग की गई थी. याचियों का कहना था 1991 के आदेश से उनकी वरिष्ठता विभागीय परीक्षा में मिले अंकों के आधार पर तय किए जाने का नियम था मगर 17 अप्रैल 2017 के कार्यालय आदेश और 25 फरवरी को जारी असिस्टेंट ऑडिटर जनरल के आदेश के आधार पर यह निर्णय लिया गया कि वरिष्ठता कर्मचारी चयन आयोग की मेरिट लिस्ट के आधार पर तय की जाएगी. इसके बाद 18 नवंबर 2020 को जारी वरिष्ठता सूची में उनको उन लोगों से कनिष्ठ कर दिया गया जिनकी नियुक्ति उनके बाद हुई है.

