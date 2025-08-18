जबलपुर : केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) ने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन, पश्चिम मध्य रेल के महाप्रबंधक और प्रिंसिपल जेडआरटीआई भुसावल को पूर्व में दिए आदेश का पालन करने अंतिम मोहलत दी है. दरअसल, कैट के जस्टिस एके श्रीवास्तव व मलिका आर्य की युगलपीठ ने रेलवे को आदेश दिए थे कि याचिकाकर्ता कर्मचारी की बहाली के अभ्यावेदन पर विचार कर अंतिम निर्णय पारित करें. वहीं, इस आदेश का पालन नहीं होने पर अवमानना याचिका दायर की गई.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, जबलपुर निवासी राजकुमार दुबे की ओर से अधिवक्ता अजय रायजादा व अंजना श्रीवास्तव ने पक्ष रखा. उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता वर्ष 1991 में रेलवे में आईओडब्लू के पद पर भर्ती हुआ था. बाद में उसे जेडआरटीआई सेंट्रल रेलवे भुसावल वाइस प्रिंसिपल बनाया गया. याचिकाकर्ता पर पत्नी द्वारा दहेज प्रताड़ना का मामला दायर कराए जाने के बाद 14 मार्च 2020 को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया. हालांकि, आदेश में यह उल्लेख था की यदि उसकी सजा अपीलीय कोर्ट से निरस्त हो जाती है तो उसे वापस नौकरी में बहाल किया जाएगा.

हाईकोर्ट ने दोषमुक्त करार दिया, नहीं हुई सेवा बहाल

याचिकाकर्ती की अपील पर हाईकोर्ट ने 29 जून 24 को उसे दोषमुक्त कर दिया. इसके बाद याचिकाकर्ता ने बहाली के लिए कैट में याचिका दायर की. कैट ने एक अक्टूबर 2024 को याचिका का निराकरण करते हुए रेलवे को 90 दिन के अंदर बहाली पर निर्णय लेने के आदेश दिए.

आदेश के बावजूद जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो अवमानना याचिका दायर की गई. चेयरमैन रेलवे बोर्ड, पश्चिम मध्य रेल के महाप्रबंधक और प्रिंसिपल जेडआरटीआई भुसावल को नोटिस जारी किया गया है.