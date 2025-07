ETV Bharat / state

रेलवे भर्ती परीक्षा में दशमलव अंक का ऐसे करें इस्तेमाल, कैट ने दिया ये आदेश - CAT ORDER RAILWAY ENTRANCE EXAM

कैट ने दिया आदेश. ( etv bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : July 6, 2025 at 7:55 AM IST | Updated : July 6, 2025 at 8:13 AM IST 3 Min Read

प्रयागराज: केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि प्रशासनिक आदेश से नियम नहीं बदले जा सकते हैं. कैट ने कहा कि कार्यवाही नियम के अनुसार होगी, न कि प्रशासनिक स्पष्टीकरण के आधार पर.





दशमलव अंक को राउंड ऑफ करने को कहाः इसी के साथ कोर्ट ने 0.5 अंक से कम या अधिक अंक पाने पर राउंड ऑफ करने के नियम के अनुसार याचियों को लिखित परीक्षा में प्राप्त दशमलव अंक को राउंड ऑफ करने और उन्हें अगले स्टेज के चयन में शामिल करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने इसी के साथ रेलवे बोर्ड के 29 अगस्त व 11 सितंबर 2024 के आदेशों को रद्द कर दिया है. इन आदेश से याचियों के परीक्षा में दशमलव में प्राप्तांक को राउंड ऑफ करने से इनकार कर दिया गया था.

याचिका को किया स्वीकारः यह आदेश कैट के न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति ओम प्रकाश तथा प्रशासनिक सदस्य मोहन प्यारे की खंडपीठ ने बनारस लोकोमोटिव वर्क्स के मैकेनिकल विभाग में कार्यरत सीनियर सेक्शन इंजीनियर इंद्रजीत व भानुप्रताप सिंह की याचिका पर उनकी अधिवक्ता करिश्मा सिंह और रेलवे के वकील को सुनने के बाद याचिका स्वीकारते हुए दिया है. मामले के तथ्यों के अनुसार छह जनवरी 2024 की अधिसूचना से 70 फीसदी कोटे की ग्रुप बी पद से एएमडब्ल्यू लेवल के आठ पद पर पदोन्नति भर्ती परीक्षा ली गई. याची संख्या एक को 59.93 अंक व याची संख्या दो को 59.79 अंक प्राप्त हुए. अर्हता अंक 60 है. याचियों ने प्रत्यावेदन दिया कि रूल्स के तहत उनके अंक को राउंड ऑफ कर 60 अंक करके उन्हें सफल घोषित किया जाए.

एडवोकेट करिश्मा सिंह ने अपने तर्क में कहा कि नियमानुसार दशमलव अंक में 0.5 अंक से अधिक पर ऊपर व इससे कम अंक पर नीचे राउंड ऑफ किया जाएगा जिसके अनुसार याचियों का 60 अंक किया जाना चाहिए. ऐसा न करना अनुच्छेद 14 व 16 का उल्लंघन है. साथ ही परीक्षा परिणाम ईस्ट कोस्ट रेलवे ने घोषित किया है. कहीं नहीं लिखा है कि दशमलव अंक किस स्टेज पर राउंड ऑफ होगा। या अंतिम समय पर होगा.



रेलवे ने रखा यह तर्कः रेलवे की ओर से तर्क दिया गया कि बीच में राउंड ऑफ नहीं होगा इसलिए याचियों को सफल घोषित नहीं किया जा सकता. इसे न्यायाधिकरण ने नियम के अभाव में नहीं माना और याचियों को 60 अंक देकर अगले स्टेज में शामिल होने का आदेश दिया. न्यायाधिकरण ने याचिका पर अंतरिम आदेश से तीन पदों में से दो पद रिक्त रखने का निर्देश दिया था, जिसे अंतिम फैसले में समाहित कर दिया है. ये भी पढ़ेंः हाईकोर्ट ने कहा- सोशल मीडिया पर अश्लील तस्वीरों का प्रसार जीवन बर्बाद कर सकता है

Last Updated : July 6, 2025 at 8:13 AM IST