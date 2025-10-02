ETV Bharat / state

विजयादशमी के दिन आरएसएस का हुआ पथ संचलन

रायपुर: आरएसएस यानि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आज शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है. 2 अक्टूबर को आरएसएस का पथ संचलन कार्यक्रम आयोजित किया गया. यह आयोजन सुबह गोविंद बालिका स्कूल के खेल मैदान से शुरू हुआ.

RSS के इस पथ संचलन में 500 से ज्यादा गणवेशधारी स्थानीय स्वयंसेवक कंधे पर लाठी धारण किए नगर के मुख्य मार्ग से गुजरे. इस दौरान लोगों ने पुष्प वर्षा की और उनका स्वागत किया. इसके साथ ही जय श्री राम के नारे भी लगाए गए. नगरवासी और विभिन्न संगठनों ने पूरे मार्ग को सजाया था.

इन जगहों से गुजरा आरएसएस का पथ संचलन: आरएसएस का यह पथ संचलन गणेश गेट, मुख्य बाजार, अस्पताल रोड, बायपास रोड, बैंक के पास सहित नगर के प्रमुख मार्ग और गली मोहल्ले से होकर गुजरा. कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, मातृ शक्ति, दुर्गा वाहिनी सहित विभिन्न हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने सक्रिय भागीदारी निभाई. राष्ट्रीय शिक्षक संघ उप शाखा रायपुर और ब्यावर जिला शाखा के पदाधिकारी भी इसमें सम्मिलित हुए.