विजयादशमी के दिन आरएसएस का हुआ पथ संचलन
शताब्दी वर्ष के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवकों का भव्य स्वागत हुआ.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 2, 2025 at 5:29 PM IST
रायपुर: आरएसएस यानि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आज शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है. 2 अक्टूबर को आरएसएस का पथ संचलन कार्यक्रम आयोजित किया गया. यह आयोजन सुबह गोविंद बालिका स्कूल के खेल मैदान से शुरू हुआ.
RSS के इस पथ संचलन में 500 से ज्यादा गणवेशधारी स्थानीय स्वयंसेवक कंधे पर लाठी धारण किए नगर के मुख्य मार्ग से गुजरे. इस दौरान लोगों ने पुष्प वर्षा की और उनका स्वागत किया. इसके साथ ही जय श्री राम के नारे भी लगाए गए. नगरवासी और विभिन्न संगठनों ने पूरे मार्ग को सजाया था.
इन जगहों से गुजरा आरएसएस का पथ संचलन: आरएसएस का यह पथ संचलन गणेश गेट, मुख्य बाजार, अस्पताल रोड, बायपास रोड, बैंक के पास सहित नगर के प्रमुख मार्ग और गली मोहल्ले से होकर गुजरा. कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, मातृ शक्ति, दुर्गा वाहिनी सहित विभिन्न हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने सक्रिय भागीदारी निभाई. राष्ट्रीय शिक्षक संघ उप शाखा रायपुर और ब्यावर जिला शाखा के पदाधिकारी भी इसमें सम्मिलित हुए.
विजयादशमी पर शस्त्र पूजन: आरएसएस का पथ संचलन समापन के बाद वापस खेल मैदान पहुंचा. जहां पर शस्त्र पूजन का आयोजन किया गया. इस मौके पर जिला प्रौढ़ प्रमुख पदम कुमार ने आभार व्यक्त किया. कार्यक्रम में डॉक्टर ललित कुमार क्षेत्रीय धर्म जागरण संयोजक, दौलत वैश्णव दास सह जिला कार्यवाहक, नगर कार्यवाहक चेतन रावरिया, महेश पारेख, गणपत लाल सोनी सहित बड़ी संख्या में स्वयंसेवक और नगर वासी मौजूद रहे.
शिक्षक संघ उप शाखा रायपुर के अध्यक्ष मुकेश गुर्जर, धर्मेंद्र प्रजापति, जिला कार्यकारिणी के सुरेश चंद्र नागौर, गणपत गुर्जर, नरेंद्र सोलंकी और बजरंग मावलिया सहित कई पदाधिकारी इस पथ संचालन कार्यक्रम में हिस्सा लिए. आरएसएस के इस पथ संचलन कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल भी तैनात किया गया था.