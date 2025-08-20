ETV Bharat / state

मंत्री गजेंद्र यादव का अहिवारा में भव्य स्वागत, घर पर जुटी समर्थकों की भीड़ - MINISTER GAJENDRA YADAV

दुर्ग में गजेंद्र यादव के मंत्री बनने के बाद जश्न का माहौल है.अहिवारा में उनका भव्य स्वागत किया गया.

Celebratory atmosphere in Durg
विधानसभा में जश्न का माहौल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 20, 2025 at 6:48 PM IST

3 Min Read

दुर्ग : दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव ने मंगलवार को राजभवन में मंत्री पद की शपथ ली. शपथ ग्रहण के बाद उन्हें स्कूल शिक्षा, ग्रामोद्योग, विधि एवं विधायी कार्य विभाग की जिम्मेदारी मिली. शपथ ग्रहण समारोह में गजेंद्र यादव के साथ उनकी पत्नी और पिता बिसरा राम यादव भी मौजूद थे. मंत्री बनने के बाद जैसे ही गजेंद्र यादव अपने पैतृक निवास पहुंचे वहां उनका भव्य स्वागत किया गया. बीजेपी कार्यकर्ताओं और गजेंद्र यादव के समर्थकों ने पटाखे फोड़कर और मिठाई बांटकर अपनी खुशी जाहिर की.गजेंद्र यादव के पैतृक घर को रंग-बिरंगे बलून और फूलों से सजाया गया.आपको बता दें कि गजेंद्र यादव को राज्य सरकार में स्कूल शिक्षा मंत्री, ग्रामोद्योग मंत्री, और विधि एवं विधायी कार्य मंत्री का दायित्व सौंपा गया है.

मंत्री गजेंद्र यादव का अहिवारा में भव्य स्वागत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कौन हैं गजेंद्र यादव ?: राजनीति में गजेंद्र यादव की यात्रा 1996 से शुरू हुई, जब उन्होंने छात्र जीवन में सक्रियता दिखानी शुरू की.21 साल की उम्र में वे अविभाजित मध्यप्रदेश के सबसे युवा पार्षद बने. राजनीति में उनकी पकड़ मजबूत होती चली गई और वे पांच बार पार्षद चुने गए. इसके बाद पूर्व उपमहापौर को हराकर सुर्खियों में आए. बीजेपी में उन्होंने किसान मोर्चा के प्रदेश सचिव और पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया. ओबीसी समाज को मजबूत करने के लिए उन्होंने कई बड़े कार्यक्रम आयोजित किए.

गजेंद्र यादव के बारे में जानकारी: गजेंद्र यादव बीजेपी के नए नवेले चेहरों में गिने जाते हैं. छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में गजेंद्र यादव ने दुर्ग शहर सीट से करीब 48,697 वोटों से जीत दर्ज की. उन्होंने कांग्रेस के धाकड़ नेता अरुण वोरा को हराया. गजेंद्र यादव ने छत्तीसगढ से पढ़ाई की है. वे आरएसएस बैक ग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं. गजेंद्र यादव के पिता बिसरा राम यादव भी आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारी रह चुके हैं.

गजेंद्र यादव के क्षेत्र में खुशी का माहौल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)



गजेंद्र यादव का सफर

  1. 1978 में गजेंद्र यादव का जन्म हुआ
  2. शुरुआती पढ़ाई लिखाई दुर्ग में हुई
  3. एमए तक की पढ़ाई PTRSU रायपुर से की
  4. यादव समुदाय के नेता माने जाते हैं गजेंद्र यादव
  5. 2023 विधानसभा चुनाव में गजेंद्र यादव बने विधायक
  6. गजेंद्र ने कांग्रेस के अरुण वोरा को हराया

भूटान सरकार भी दे चुकी है सम्मान : गजेंद्र यादव स्काउट-गाइड संगठन में भी महत्वपूर्ण योगदान दे चुके हैं. उन्होंने देश के सबसे कम उम्र के राज्य मुख्य आयुक्त के रूप में सेवा दी. उनके नेतृत्व में यातायात जागरूकता अभियान चलाकर 10 हजार 622 बच्चों को प्रशिक्षित किया गया. पर्यावरण संरक्षण के लिए 1 लाख 53 हजार पौधे लगाए. इसके अलावा, उनकी पहल पर आयोजित स्काउट-गाइड जंबूरी में 23 हजार बच्चों ने कर्मा नृत्य कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया.गजेंद्र यादव की सामाजिक और नेतृत्व क्षमता को देखते हुए भूटान सरकार ने उन्हें राज्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था.

विष्णुदेव साय कैबिनेट का विस्तार, तीन नाम रेस में सबसे आगे
मंत्रिमंडल विस्तार पर सीएम साय का बड़ा बयान, कहा करिए इंतजार
विधानसभा सत्र से पहले साय मंत्रिमंडल का होगा विस्तार, संसदीय कार्य मंत्री बनाना चाहते हैं बघेल
छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद बिखर जाएगी बीजेपी सरकार, बगावत के मूड में आधा दर्जन नेता: सुशील आनंद शुक्ला

दुर्ग : दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव ने मंगलवार को राजभवन में मंत्री पद की शपथ ली. शपथ ग्रहण के बाद उन्हें स्कूल शिक्षा, ग्रामोद्योग, विधि एवं विधायी कार्य विभाग की जिम्मेदारी मिली. शपथ ग्रहण समारोह में गजेंद्र यादव के साथ उनकी पत्नी और पिता बिसरा राम यादव भी मौजूद थे. मंत्री बनने के बाद जैसे ही गजेंद्र यादव अपने पैतृक निवास पहुंचे वहां उनका भव्य स्वागत किया गया. बीजेपी कार्यकर्ताओं और गजेंद्र यादव के समर्थकों ने पटाखे फोड़कर और मिठाई बांटकर अपनी खुशी जाहिर की.गजेंद्र यादव के पैतृक घर को रंग-बिरंगे बलून और फूलों से सजाया गया.आपको बता दें कि गजेंद्र यादव को राज्य सरकार में स्कूल शिक्षा मंत्री, ग्रामोद्योग मंत्री, और विधि एवं विधायी कार्य मंत्री का दायित्व सौंपा गया है.

मंत्री गजेंद्र यादव का अहिवारा में भव्य स्वागत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कौन हैं गजेंद्र यादव ?: राजनीति में गजेंद्र यादव की यात्रा 1996 से शुरू हुई, जब उन्होंने छात्र जीवन में सक्रियता दिखानी शुरू की.21 साल की उम्र में वे अविभाजित मध्यप्रदेश के सबसे युवा पार्षद बने. राजनीति में उनकी पकड़ मजबूत होती चली गई और वे पांच बार पार्षद चुने गए. इसके बाद पूर्व उपमहापौर को हराकर सुर्खियों में आए. बीजेपी में उन्होंने किसान मोर्चा के प्रदेश सचिव और पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया. ओबीसी समाज को मजबूत करने के लिए उन्होंने कई बड़े कार्यक्रम आयोजित किए.

गजेंद्र यादव के बारे में जानकारी: गजेंद्र यादव बीजेपी के नए नवेले चेहरों में गिने जाते हैं. छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में गजेंद्र यादव ने दुर्ग शहर सीट से करीब 48,697 वोटों से जीत दर्ज की. उन्होंने कांग्रेस के धाकड़ नेता अरुण वोरा को हराया. गजेंद्र यादव ने छत्तीसगढ से पढ़ाई की है. वे आरएसएस बैक ग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं. गजेंद्र यादव के पिता बिसरा राम यादव भी आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारी रह चुके हैं.

गजेंद्र यादव के क्षेत्र में खुशी का माहौल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)



गजेंद्र यादव का सफर

  1. 1978 में गजेंद्र यादव का जन्म हुआ
  2. शुरुआती पढ़ाई लिखाई दुर्ग में हुई
  3. एमए तक की पढ़ाई PTRSU रायपुर से की
  4. यादव समुदाय के नेता माने जाते हैं गजेंद्र यादव
  5. 2023 विधानसभा चुनाव में गजेंद्र यादव बने विधायक
  6. गजेंद्र ने कांग्रेस के अरुण वोरा को हराया

भूटान सरकार भी दे चुकी है सम्मान : गजेंद्र यादव स्काउट-गाइड संगठन में भी महत्वपूर्ण योगदान दे चुके हैं. उन्होंने देश के सबसे कम उम्र के राज्य मुख्य आयुक्त के रूप में सेवा दी. उनके नेतृत्व में यातायात जागरूकता अभियान चलाकर 10 हजार 622 बच्चों को प्रशिक्षित किया गया. पर्यावरण संरक्षण के लिए 1 लाख 53 हजार पौधे लगाए. इसके अलावा, उनकी पहल पर आयोजित स्काउट-गाइड जंबूरी में 23 हजार बच्चों ने कर्मा नृत्य कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया.गजेंद्र यादव की सामाजिक और नेतृत्व क्षमता को देखते हुए भूटान सरकार ने उन्हें राज्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था.

विष्णुदेव साय कैबिनेट का विस्तार, तीन नाम रेस में सबसे आगे
मंत्रिमंडल विस्तार पर सीएम साय का बड़ा बयान, कहा करिए इंतजार
विधानसभा सत्र से पहले साय मंत्रिमंडल का होगा विस्तार, संसदीय कार्य मंत्री बनाना चाहते हैं बघेल
छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद बिखर जाएगी बीजेपी सरकार, बगावत के मूड में आधा दर्जन नेता: सुशील आनंद शुक्ला

For All Latest Updates

TAGGED:

MINISTER GAJENDRA YADAV PROFILECELEBRATORY ATMOSPHERE IN DURGगजेंद्र यादवMINISTER GAJENDRA YADAV

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

अबूझमाड़ की बेटी खुशबू नाग कैसे बनी इंटरनेशनल चैंपियन, जानिए ट्राइबल गर्ल से पावर गर्ल बनने की कहानी

78 साल से सड़क का इंतजार, पगडंडी पर टिकी है जीवन की डोर, देखिए डुवाल गांव का दर्द

अबूझमाड़ का कोड़तामरका गांव, जहां ना सड़क है, ना स्कूल, ना डॉक्टर, फिर भी खड़ी है एक आत्मनिर्भर बस्ती

सरगुजा के ट्राइबल बेल्ट में पीरियड्स पर चर्चा, पैडवुमन की मुहिम से महिलाओं की सेहत और आर्थिक स्थिति सुधरी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.