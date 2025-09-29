एशिया कप 2025, टीम इंडिया की जीत पर उत्तराखंड में जश्न, जमकर हुई आतिशबाजी
एशिया कप के फाइनल में भारत ने शानदार जीत दर्ज की है. भारत ने पाकिस्तान को पांच विकेट से हराया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 29, 2025 at 7:08 AM IST
काशीपुर: एशिया कप 2025 के फाइनल में भी पाकिस्तान को भारत से करारी हार मिली है. भारत की इस जीत पर देशभर में जश्न का माहौल है. भारत के मैच जीतते है कि किक्रेट प्रेमी सड़क पर निकल पड़े और जमकर आतिशबाजी की. लोगों ने भारत माता की जय के नारे भी लगाए. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई दी.
एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी है. पाकिस्तान पांच विकेट से हारा है. उधम सिंह नगर जिले के विभिन्न स्थानों के साथ-साथ काशीपुर में भी जैसे ही भारत के तरफ से रिंकू सिंह ने विजय चौक का लगाया, वैसे ही महाराणा प्रताप चौक पर युवाओं की भीड़ इकट्ठा हो गई और जमकर आतिशबाजी की. इस दौरान महाराणा प्रताप चौक पर एकत्र हुई युवाओं की भीड़ में भारतीय क्रिकेट टीम के समर्थन में जमकर नारेबाजी की.
सीएम धामी ने भी दी बधाई: इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई दी. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा-
हम तब भी जीते थे, हम आज भी जीते हैं. भारतीय क्रिकेट टीम को टी-20 एशिया कप का फाइनल मुकाबला जीतने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. हमें आप पर गर्व है. जय हिन्द.
-पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री, उत्तराखंड-
हरिद्वार पुलिस की मजेदार पोस्ट: इसके अलावा भारत की जीत पर हरिद्वार पुलिस की तरफ से भी अपने एक्स अकाउंट एक मजेदार पोस्ट किया गया, जिसमें पर लिखा है. सॉरी पड़ोसियों! एक बार फिर हम विजेता.
खेल मंत्री रेखा आर्य ने दी बधाई: उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्य ने भी इस जीत पर भारतीय टीम को बधाई दी. उन्होंने अपने एक्स अकाउंट लिखा.
भारत माता की जय. आज एशिया कप फाइनल मैच में भारत ने पाकिस्तान को हराकर शानदार जीत दर्ज की है. टीम भारत के सभी खिलाड़ी बधाई के पात्र हैं, इस अवसर पर मैं पूरे देश के सभी खेल प्रेमियों को बधाई देती हूं.
-रेखा आर्य, कैबिनेट मंत्री, उत्तराखंड सरकार-
भारतीय फैंस जबरदस्त उत्साहित: उत्तराखंड के अलग-अलग शहरों में इस तरह भारत की जीत का जश्न देखने को मिला. लोगों ने अलग-अलग तरीके से सेलिब्रेट किया. बता दें कि एशिया कप के फाइनल में रविवार को भारत और पाकिस्तान आमने-सामने थे. इस महामुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को पांच विकेट के हराया है. इसके बाद से ही सोशल मीडिया पर भारतीय फैंस जबरदस्त उत्साहित हैं. इससे पहले एशिया कप 2025 में पाकिस्तान का भारत से दो बार मुकाबला हुआ था. दोनों बार पाकिस्तान हारा है.
