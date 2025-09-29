ETV Bharat / state

एशिया कप 2025, टीम इंडिया की जीत पर उत्तराखंड में जश्न, जमकर हुई आतिशबाजी

काशीपुर: एशिया कप 2025 के फाइनल में भी पाकिस्तान को भारत से करारी हार मिली है. भारत की इस जीत पर देशभर में जश्न का माहौल है. भारत के मैच जीतते है कि किक्रेट प्रेमी सड़क पर निकल पड़े और जमकर आतिशबाजी की. लोगों ने भारत माता की जय के नारे भी लगाए. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई दी.

एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी है. पाकिस्तान पांच विकेट से हारा है. उधम सिंह नगर जिले के विभिन्न स्थानों के साथ-साथ काशीपुर में भी जैसे ही भारत के तरफ से रिंकू सिंह ने विजय चौक का लगाया, वैसे ही महाराणा प्रताप चौक पर युवाओं की भीड़ इकट्ठा हो गई और जमकर आतिशबाजी की. इस दौरान महाराणा प्रताप चौक पर एकत्र हुई युवाओं की भीड़ में भारतीय क्रिकेट टीम के समर्थन में जमकर नारेबाजी की.

सीएम धामी ने भी दी बधाई: इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई दी. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा-