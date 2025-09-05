यूपी मेट्रो का 8 साल का सफर; मेट्रो दिवस पर मोती झील स्टेशन को बेस्ट स्टेशन का अवॉर्ड, एमडी मेडल अवॉर्ड भी दिए गए

ETV Bharat / state

लखनऊ : उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (यूपीएमआरसी) ने शुक्रवार को लखनऊ मेट्रो संचालन के 8 साल पूरे होने का जश्न मेट्रो दिवस के रूप में मनाया. साल 2017 से शुरू हुई सेवाएं आज राजधानी के लिए सुरक्षित, तेज, आरामदायक और पर्यावरण अनुकूल यात्रा का प्रतीक बन चुकी हैं और लाखों यात्रियों को आधुनिक शहरी परिवहन का लाभ पहुंचा रही हैं. इस मौके पर मेट्रो के ट्रांसपोर्ट नगर डिपो और हजरतगंज स्टेशन पर कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की गई. देश के सबसे युवा परमवीर चक्र विजेता कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव का मुख्य अतिथि के रूप में स्वागत कर उन्हें सम्मानित किया गया. एमडी मेडल अवॉर्ड समारोह में उत्कृष्ट कर्मचारियों का सम्मान हुआ.











ट्रांसपोर्ट नगर मेट्रो डिपो में यूपीएमआरसी के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार ने परमवीर चक्र विजेता कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव का स्वागत किया. वह 1999 के करगिल युद्ध में अदम्य साहस दिखाने वाले भारत के सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र सम्मानित योद्धा हैं. इस अवसर पर निदेशक (वित्त) शील कुमार मित्तल, निदेशक (ऑपरेशंस) प्रशांत मिश्रा और निदेशक (आरएस एवं सिग्नलिंग) नवीन कुमार भी उपस्थित रहे. कैप्टन योगेंद्र ने मेट्रो अधिकारियों व कर्मचारियों को संबोधित करते हुए आधुनिक परिवहन व्यवस्था के जरिए राष्ट्र निर्माण में योगदान के लिए यूपीएमआरसी की प्रशंसा की. कर्मचारियों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और वर्ष 2024–25 के एमडी मेडल अवॉर्ड्स भी दिए गए.

