यूपी मेट्रो का 8 साल का सफर; मेट्रो दिवस पर मोती झील स्टेशन को बेस्ट स्टेशन का अवॉर्ड, एमडी मेडल अवॉर्ड भी दिए गए
परमवीर चक्र विजेता कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव का मुख्य अतिथि के रूप में स्वागत कर किया गया सम्मानित.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 5, 2025 at 10:33 PM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (यूपीएमआरसी) ने शुक्रवार को लखनऊ मेट्रो संचालन के 8 साल पूरे होने का जश्न मेट्रो दिवस के रूप में मनाया. साल 2017 से शुरू हुई सेवाएं आज राजधानी के लिए सुरक्षित, तेज, आरामदायक और पर्यावरण अनुकूल यात्रा का प्रतीक बन चुकी हैं और लाखों यात्रियों को आधुनिक शहरी परिवहन का लाभ पहुंचा रही हैं. इस मौके पर मेट्रो के ट्रांसपोर्ट नगर डिपो और हजरतगंज स्टेशन पर कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की गई. देश के सबसे युवा परमवीर चक्र विजेता कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव का मुख्य अतिथि के रूप में स्वागत कर उन्हें सम्मानित किया गया. एमडी मेडल अवॉर्ड समारोह में उत्कृष्ट कर्मचारियों का सम्मान हुआ.
ट्रांसपोर्ट नगर मेट्रो डिपो में यूपीएमआरसी के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार ने परमवीर चक्र विजेता कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव का स्वागत किया. वह 1999 के करगिल युद्ध में अदम्य साहस दिखाने वाले भारत के सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र सम्मानित योद्धा हैं. इस अवसर पर निदेशक (वित्त) शील कुमार मित्तल, निदेशक (ऑपरेशंस) प्रशांत मिश्रा और निदेशक (आरएस एवं सिग्नलिंग) नवीन कुमार भी उपस्थित रहे. कैप्टन योगेंद्र ने मेट्रो अधिकारियों व कर्मचारियों को संबोधित करते हुए आधुनिक परिवहन व्यवस्था के जरिए राष्ट्र निर्माण में योगदान के लिए यूपीएमआरसी की प्रशंसा की. कर्मचारियों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और वर्ष 2024–25 के एमडी मेडल अवॉर्ड्स भी दिए गए.
|एमडी मेडल अवॉर्ड्स 2025- प्रोजेक्ट श्रेणी
|गोल्ड मेडल : मोहित कुमार सिंह, जूनियर इंजीनियर (सिविल)
|सिल्वर मेडल : प्रशांत भार्गव, मैनेजर (E&M)
|ब्रॉन्ज मेडल : श्याम शरण पटेल, असिस्टेंट मैनेजर (S&T)
|ऑपरेशंस एवं रोलिंग स्टॉक श्रेणी
|गोल्ड मेडल : विनय दुबे, सीनियर एससी/टीओ
|सिल्वर मेडल : अभिमन्यु कुमार, सेक्शन इंजीनियर ग्रेड-I
|ब्रॉन्ज मेडल : फरीद खान, एससी/टीओ ग्रेड-I
|मेंटेनेंस श्रेणी
|गोल्ड मेडल : जूही गुप्ता, जूनियर इंजीनियर (S&T)
|सिल्वर मेडल : संजय कुमार पटेल, मेंटेनर (ट्रैक)
|ब्रॉन्ज मेडल : हेमेन्द्र प्रजापति, मेंटेनर (ट्रैक्शन)
हजरतगंज मेट्रो स्टेशन पर कार्यक्रम का आयोजन : मोती झील मेट्रो स्टेशन (कानपुर) को बेस्ट केप्ट मेट्रो स्टेशन अवॉर्ड से सम्मानित किया गया. एमडी स्पेशल अवॉर्ड लोकेश माहौर, एसई (सिविल) को दिया गया. हजरतगंज मेट्रो स्टेशन पर कार्यक्रम आयोजित हुआ. कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव ने मेट्रो यात्रा की और यात्रियों से संवाद किया. उन्होंने कहा कि लखनऊ मेट्रो ने न सिर्फ जनता को समर्पण भाव से सेवाएं दी हैं, बल्कि शहरी परिवहन में नए मानक भी स्थापित किए हैं. इन सफल आठ वर्षों के पीछे यूपीएमआरसी कर्मचारियों के जुनून और परिश्रम की अहम भूमिका है. इस अवसर पर बड़ी संख्या में मेट्रो यात्री, विद्यार्थी और यूपीएमआरसी अधिकारी मौजूद रहे.
यात्रियों का सम्मान : इस दौरान यात्री अंजना को प्रबंध निदेशक ने दो हजार रुपये का वाउचर भेंट किया. वहीं GoSmart कार्ड के तीन उपयोगकर्ताओं को भी सम्मानित किया गया. इनमें संकल्प यादव को दो हजार रुपये का वाउचर, रीति कटियार को 1,500 रुपये का वाउचर और गोपाल को एक हजार रुपये का वाउचर दिया गया.
इस मौके पर प्रबंध निदेशक सुशील कुमार ने कहा कि यह हमारे लिए गर्व का विषय है कि पिछले आठ वर्षों से यूपीएमआरसी सभी प्रमुख प्रदर्शन मानकों पर उत्कृष्ट उपलब्धियां दर्ज कर रहा है. 95% अधिक गैर-किराया राजस्व, प्रति यात्री 30% अधिक किराया आय, प्रति किलोमीटर बेहतर यात्री संख्या, सिग्नलिंग विश्वसनीयता, ऊर्जा दक्षता और स्टाफ उत्पादकता, इन सभी में हमारी टीम ने मिसाल कायम की है. यूपीएमआरसी ने नॉर्थ–साउथ कॉरिडोर का निर्माण समय से पहले पूरा कर अपनी दक्षता सिद्ध की है और अब हाल ही में स्वीकृत ईस्ट–वेस्ट कॉरिडोर को भी तय समय से पहले पूरा करने का संकल्प है. यह नया कॉरिडोर पुराने लखनऊ को जोड़ेगा और वहां के नागरिकों के लिए बेहतर यातायात उपलब्ध कराएगा.
