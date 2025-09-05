तिरंगे के साथ निकली ईद मिलादुन्नबी की रैली, अमन और चैन का दिया गया संदेश

ETV Bharat / state

बालोद : बालोद जिला मुख्यालय में पैगम्बर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की 1500वीं सालगिरह मनाई गई. इस अवसर पर मुस्लिम समुदाय ने जामा मस्जिद से भव्य जुलूस निकाला गया, जो नगर के प्रमुख मार्गों पुराना बस स्टैंड, सदर रोड, हलधर चौक, मधु चौक और जय स्तंभ चौक से होता हुआ पुनः जामा मस्जिद पहुंचा.

शिक्षा का मूल सार : सदर शाहिद खान ने बताया कि ईद-ए-मिलाद केवल एक जन्मदिन का उत्सव नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक अनुभूति है. यह दिन मानवता, सहिष्णुता और शांति के पैगंबर के संदेशों को फिर से याद करने और उन्हें अपने दैनिक जीवन में अपनाने का अवसर प्रदान करता है. यह त्योहार लोगों को आपसी प्रेम, भाईचारे और सेवा के लिए प्रेरित करता है, जो कि पैगंबर मुहम्मद साहब की शिक्षाओं का मूल सार है