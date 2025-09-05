तिरंगे के साथ निकली ईद मिलादुन्नबी की रैली, अमन और चैन का दिया गया संदेश

बालोद में ईद मिलादुन्नबी पर रैली निकालकर अमन और शांति की दुआ मांगी गई
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 5, 2025 at 7:32 PM IST
बालोद : बालोद जिला मुख्यालय में पैगम्बर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की 1500वीं सालगिरह मनाई गई. इस अवसर पर मुस्लिम समुदाय ने जामा मस्जिद से भव्य जुलूस निकाला गया, जो नगर के प्रमुख मार्गों पुराना बस स्टैंड, सदर रोड, हलधर चौक, मधु चौक और जय स्तंभ चौक से होता हुआ पुनः जामा मस्जिद पहुंचा.
शिक्षा का मूल सार : सदर शाहिद खान ने बताया कि ईद-ए-मिलाद केवल एक जन्मदिन का उत्सव नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक अनुभूति है. यह दिन मानवता, सहिष्णुता और शांति के पैगंबर के संदेशों को फिर से याद करने और उन्हें अपने दैनिक जीवन में अपनाने का अवसर प्रदान करता है. यह त्योहार लोगों को आपसी प्रेम, भाईचारे और सेवा के लिए प्रेरित करता है, जो कि पैगंबर मुहम्मद साहब की शिक्षाओं का मूल सार है
इस दिन का महत्व केवल इसलिए नहीं है कि यह पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म का दिन है, बल्कि यह भी माना जाता है कि इसी दिन उनका इंतकाल भी हुआ था. यही वजह है कि मुस्लिम समाज में इसे दो तरह से देखा जाता है. कुछ लोग इसे खुशी और जश्न का दिन मानते हैं, जबकि कुछ इसे शोक और आत्ममंथन का अवसर मानते हैं. यही इसकी खासियत है, जो इसे अन्य ईदों से अलग बनाता है- मतीन शेख , स्थानीय
अमन चैन की मांगी दुआ : जुलूस-ए-मोहम्मदी में बच्चों से लेकर बुज़ुर्गों और नौजवानों तक, सभी समुदायजन बड़ी संख्या में शामिल हुए. जामा मस्जिद में इस मौके पर मुल्क और प्रदेश में अमन-चैन, भाईचारा, एकता और खुशहाली के लिए दुआएं मांगी गईं. जुलूस के दौरान नगर का माहौल पूरी तरह उत्सवमय नजर आया.
