ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर धमतरी में जश्न, लोगों ने सेना के सम्मान में निकाली तिरंगा यात्रा - CELEBRATION IN DHAMTARI

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : May 17, 2025 at 1:40 PM IST | Updated : May 17, 2025 at 2:21 PM IST 3 Min Read

धमतरी: पहलगाम आतंकी हमले के बाद सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकियों पर प्रहार किया. सेना की इस कार्रवाई के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष देखने को मिला. इसमें भी भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर करारा प्रहार किया. पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी. ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न पूरे देश में देखने को मिल रहा है. छत्तीसगढ़ में भी सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है. धमतरी के रूद्री में लोगों ने तिरंगा यात्रा निकालकर भारतीय सेना का सम्मान किया और फौज का आभार जताया. रुद्री चौक से पुलिस ग्राउंड तक तिरंगा यात्रा: धमतरी के रुद्री चौक से तिरंगा यात्रा शुरू हुई और धमतरी पुलिस ग्राउंड में इस यात्रा का समापन हुआ. जिले के वासियों के अलावा धमतरी कलेक्टर अबिनाश मिश्रा, एसपी सूरज सिंह परिहार समेत कई जन प्रतिनिधि मौजूद रहे. पहलगाम आतंकी हमले की लोगों ने कठोर निंदा की और पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन को सही बताया. धमतरी के मेयर रामू रोहरा ने तिरंगा यात्रा के जरिए सेना का आभार जताया. रामू रोहरा ने कहा कि भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व में पूरी दुनिया को यह बता दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई होगी धमतरी में तिरंगा यात्रा (ETV BHARAT)

