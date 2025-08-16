ETV Bharat / state

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर दिल्ली में धूम, सीएम रेखा गुप्ता ने इस्कॉन मंदिर में की पूजा-अर्चना

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश स्थित इस्कॉन मंदिर पहुंचीं और पूजा-अर्चना की.

सीएम रेखा गुप्ता ने इस्कॉन मंदिर में की पूजा-अर्चना
सीएम रेखा गुप्ता ने इस्कॉन मंदिर में की पूजा-अर्चना (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 16, 2025 at 6:58 PM IST

नई दिल्ली: देश भर में जन्माष्टमी की धूम है. भगवान श्रीकृष्ण की भक्ति में सराबोर श्रद्धालु झूमते हुए मंदिरों में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं. मथुरा व वृंदावन की तरह ही देश की राजधानी दिल्ली में भी जन्माष्टमी का उत्साह चरम पर है. दिल्ली के लोगों में जन्माष्टमी को लेकर अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है. इसी क्रम में दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश स्थित इस्कॉन मंदिर को खास तौर पर फूलों और रोशनी से सजाया गया है.

शनिवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी ईस्ट ऑफ कैलाश स्थित इस्कॉन मंदिर पहुंचीं. उन्होंने भगवान श्रीकृष्ण की पूजा-अर्चना कर दिल्ली और देश की समृद्धि की कामना की. इस दौरान सीएम ने श्रद्धालुओं के साथ "हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे राधे हरे राधे" का कीर्तन भी किया. मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए बोलीं, “मैं जन्माष्टमी पर सभी को शुभकामनाएं देती हूं. भगवान श्रीकृष्ण हम सभी पर अपनी कृपा बरसाएं और दिल्ली तथा देश निरंतर प्रगति करें.”

वहीं, दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर ईस्ट ऑफ कैलाश स्थित इस्कॉन मंदिर में पूजा-अर्चना की. इस दौरान उन्होंने कहा, "आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन दिन है और पूरी दिल्ली में, पूरे देश में लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं. यहां भी खूब उत्साह है. श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर दिल्ली और देश के लोगों को बधाई."

इस्कॉन मंदिर को खास फूलों से सजाया: मंदिर प्रबंधन के मुताबिक, सजावट के लिए थाईलैंड सहित भारत के विभिन्न राज्यों से फूल मंगाए गए हैं. जन्माष्टमी के अवसर पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हैं. मंदिर के भीतर भजन-संध्या, झांकी और भगवान श्रीकृष्ण की विशेष आरती का आयोजन किया गया.

इस्कॉन मंदिर के बाहर भी मेले जैसा माहौल: बता दें कि, दिल्ली के ईस्ट ऑफ़ कैलाश स्थित इस्कॉन मंदिर के बाहर भी मेले जैसा माहौल देखने को मिला. मंदिर परिसर और मंदिर के बाहर सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है. मंदिर में आए श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया और भगवान के भजनों पर झूमते नजर आए. दिल्ली सहित पूरे देश में जन्माष्टमी का पर्व आध्यात्मिक आस्था और भक्ति के रंग में डूबा हुआ है.

